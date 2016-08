Uroczystości zmienią komunikację

W 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – ZTM uruchomi pięć specjalnych linii autobusowych i jedną tramwajową.

Zapewnią one dojazd do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz stołecznych cmentarzy.

1 sierpnia na stołeczne ulice wyjedzie pięć specjalnych linii autobusowych: 912 (linia jednokierunkowa) Powązki - Cm. Wojskowy – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – Grzybowska – Siedmiogrodzka – Skierniewicka – Wolska – Fort Wola – Cm. Wolski; 922 Powązki -Cm. Wojskowy – Powązkowska – Krasińskiego – pl. Wilsona – Słowackiego – Metro Marymont; 944 Dw. Centralny – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – Okopowa – Powązkowska – Powązki - Cm. Wojskowy; 970 Dw. Wschodni – Kijowska – Targowa – al. Solidarności (powrót: most Śląsko-Dąbrowski – Sierakowskiego – Okrzei – Targowa) – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Okopowa – Powązkowska – Powązki - Cm. Wojskowy; 980 Chełmska – Czerniakowska – Gagarina – Belwederska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście – Miodowa – pl. Krasińskich – Świętojerska – Anielewicza – Okopowa – Powązkowska – Powązki - Cm. Wojskowy.

Linia tramwajowa W, obsługiwana przez tramwaje zabytkowe będzie kursowała na trasie: Pl. Narutowicza – Grójecka – pl. Zawiszy – Towarowa – Muzeum Powstania Warszawskiego – Towarowa – Okopowa – al. Solidarności – Wolska – Cm. Wolski.

Autobusy linii 912 będą kursowały w godzinach 17.30-20, linii 922 – w godzinach 14.30-21, a linii 944, 970 i 980 – w godzinach 14-21.

Tramwaje W będą podjeżdżały na przystanki w godzinach 14-19.

Tradycyjnie o godz. 17, motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów zatrzymają swoje pojazdy na ok. 1 minutę i uruchomią sygnały dźwiękowe. Na ok. minutę (po dojeździe do najbliższej stacji) zatrzymają się również pociągi metra.

Zmieni się również organizacja kursowania promów Pliszka i Słonka. Wezmą one bowiem udział w wraz z innymi jednostkami pływającymi, w uroczystym rejsie. W przypadku Słonki rejs z pasażerami o godz. 16.30 (z plaży Saska) zostanie wydłużony do ok. godz. 17.20. Tym samym rejs o godz. 17.15 z Cypla Czerniakowskiego będzie opóźniony.

Odwołane dla pasażerów zostaną rejsy o godzinie 16.45 z Cypla Czerniakowskiego i o godz. 17 z Saskiej. W przypadku Pliszki odwołany zostanie rejs o godz. 17 z plaży przy Stadionie. Prom o godz. 16.45 (z Mostu Poniatowskiego) zabierze pasażerów i dołączy do szyku statków. Rejs wydłuży się do ok. godz. 17.20. W związku z tym rejs o godz. 17.15 z Mostu Poniatowskiego będzie opóźniony.

