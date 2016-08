Na tych ulicach nie będzie łatwo

Stołeczne ulice zajmą pielgrzymi, rolkarze i rowerzyści.

W czwartek rolkarze z Nightskating Warszawa pojadą śladami powstańczych walk trasą: Krakowskie Przedmieście (pomnik M. Kopernika) – Królewska – Marszałkowska – gen. W. Andersa – Stawki – Okopowa – Towarowa – Raszyńska – Żwirki i Wigury – Racławicka – A.E. Odyńca – al. Niepodległości – Puławska – al. J. Ch. Szucha – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście. Początek przejazdu o godz. 21.

W piątek od ok. godz. 16.30 do godz. 20 w związku z uroczystościami pod Pomnikiem Pomordowanych Mieszkańców Woli na Skwerze Pamięci zamknięta dla ruchu będzie ul. Leszno na odcinku od al. Solidarności do ul. Okopowej. Stąd też, ok. godz. 19 rozpocznie się przemarsz na trasie: Okopowa – Wolska – Redutowa – Park Powstańców Warszawy. Autobusy linii E-2, 171, 190 oraz 520 zostaną skierowane na trasę objazdową: al. Solidarności – Okopowa – Leszno i dalej swoimi trasami.

W piątek na PGE Narodowym odbędzie się koncert. Od godziny 17 do 21 wyłączony z ruchu indywidualnego za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. J. Waszyngtona, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska. Po zakończeniu koncertu, w przypadku gdy duża grupa widzów będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu Mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy Rondem gen. Ch. de Gaulle'a a Rondem J. Waszyngtona.

W piątek i sobotę z Warszawy wyruszają pielgrzymki do Częstochowy. Pielgrzymi idą w rano ale trzeba liczyć się ze zmianami w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Piątek, 5 sierpnia: w godz. 7 – 10 przemarsz pielgrzymki ulicami: Senatorska, Elektoralna, Chłodna, Żelazna, al. Solidarności, Leszno, Górczewska, w godz. 7.30 – 9 ulicami: Deotymy, Elekcyjna, Batalionu ,,Parasol", J.Olbrachta, Stroma, Strąkowa, Oświatowa, Człuchowska, Świetlików, Słomiana, Okrętowa, Sternicza, Lazurowa, Szeligowska, w godz. 8.30 – 10 ulicami: M. Rodziewiczówny, Ostrobramska, Płowiecka, Trakt Lubelski, Wał Miedzeszyński. Sobota, 6 sierpnia: w godz. 7.15 – 12.30 ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Ujazdowskie, Belwederska, Jana III Sobieskiego, al. Rzeczypospolitej, Prymasa A. Hlonda, Orszady, Kokosowa, Nowoursynowska, J. Rosoła, Relaksowa, w godz. 7.15 – 10 ulicami: Długa, Podwale, Senatorska, Chłodna, Towarowa, pl. A. Zawiszy, Grójecka, al. Krakowska.

Na sobotę 6 sierpnia zgłoszono także zgromadzenia publiczne, które mogą spowodować zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. W godz. 12 – 15.30 odbędzie się zgromadzenie publiczne a następnie przemarsz ulicami: J. Matejki, Al. Ujazdowskie, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie (rejon skrzyżowania z ul. Bracką), a w godz. 14 – 16 zgromadzenie i przemarsz ulicami: Al. Jerozolimskie (rejon skrzyżowania z ul. Bracką), rondo gen. Ch. de Gaulle'a, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie

W sobotę, 6 sierpnia odbędzie się przejazd rowerowy Masa Powstańcza 2016. Start z parkingu przy Muzeum Powstania Warszawskiego na ul. Przyokopowej. Z tego powodu wprowadzone zostaną zmiany: w godz. 7 – 22 zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach ul. Przyokopowej (z wyjątkiem autobusów oraz samochodów z tabliczką „ORGANIZATOR"), w godz. 11 – 22 wyłączenie z ruchu ul. Przyokopowej (z wyjątkiem samochodów z tabliczką „ORGANIZATOR"). W godz. 17 – 21 odbędzie się przejazd rowerowy na trasie: Przyokopowa – Grzybowska – Towarowa – Okopowa – Dzielna – al. Jana Pawła II – al. „Solidarności" – pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska – pl. Powstańców Warszawy – Świętokrzyska – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Śniadeckich – pl. Politechniki – Nowowiejska – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – al. Prymasa Tysiąclecia – M. Kasprzaka – Prosta – Rondo I. Daszyńskiego – Prosta – Przyokopowa.

Najbliższa sobota i niedziela, 6 i 7 sierpnia, to kolejny weekend festiwalu Otwarta Ząbkowska na wyłączonym z ruchu fragmencie ul. Ząbkowskiej. Festiwal zajmie odcinek od ul. Targowej do Brzeskiej. Ruch drogowy zostanie zamknięty o północy z piątku 5 na sobotę 6 sierpnia, ponownie samochody wrócą tu w nocy z niedzieli 7 na poniedziałek 8 sierpnia. Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej można ominąć jadąc ul. Brzeską i Białostocką do Targowej a także Brzeską lub Markowską do Kijowskiej i Targowej. Taka organizacja ruchu będzie wprowadzana w sierpniu w weekendy 13-14, 20-21, 27-28.

Swoje trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską; linii 156 - w kierunku Metra Młociny - z ul. Kijowskiej skręcą w Markowską a następnie w Ząbkowską, a w kierunku Dworca Wschodniego z Ząbkowskiej pojadą Markowską do Kijowskiej. Natomiast autobusy linii 170 oraz nocnych N16 i N66 - w kierunku Ronda Starzyńskiego i Dworca Centralnego - pojadą ulicą Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę - dojadą Targową do Kijowskiej i skręcą w Markowską.

W niedzielę, 7 sierpnia odbędzie się kolarski VII. Memoriał Stanisława Królaka o Pompkę Królaka. W godz. 5 – 20 wyłączone z ruchu będą ulice w rejonie Traktu Królewskiego.

Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej ze startem i metą przy Krakowskim Przedmieściu. Runda liczy 3000 metrów i prowadzi ulicami: Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – Moliera – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Furmańska – Bednarska – Skwer H.C. Hoovera – Krakowskie Przedmieście. Ten dystans uczestnicy wyścigów będą przejeżdżać wielokrotnie w zależności od kategorii. Trasa wyścigu będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów w godz. 5 – 20. Na wymienionych ulicach wprowadzony będzie zakaz parkowania. Ponadto, przez cały dzień wyłączona z ruchu będzie ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

