Biegacze i drogowcy sparaliżują ruch

Poważne zmiany komunikacyjne w Warszawie. Powód? Imprezy biegowe i remonty dróg.

W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na ul. Cyrulików na odcinku od ul. Szatkowników do granicy dzielnicy Rembertów (przejazdu przez torowisko kolejowe). Ulica będzie zamknięta od piątku, 2 września od godz. 22 do poniedziałku, 5 września do godz. 4. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Marsa – F. Ilskiego – al. Komandosów – Grzybowa – Wspólna – J.U. Niemcewicza – 1. Praskiego Pułku – Okuniewska.

Tramwaje Warszawskie zakończą kolejne etapy swoich największych tegorocznych remontów – przebudowy al. "Solidarności" pomiędzy ul. Jagiellońska a Targową i al. Jana Pawła II od Ronda ONZ do ul. Elektoralnej.

W weekend wykonawca remontu na Pradze ostatni raz zmieni organizację ruchu. Od soboty, 3 września od godz. 4 do niedzieli, 4 września do godz. 22 ruch w al. „Solidarności" pomiędzy ul. Targową a ul. Jagiellońską będzie odbywał się tylko jezdnią północną. Do ul. Targowej kierowcy, tak jak do tej pory, dojadą ul. J. Sierakowskiego i S. Okrzei. Zamknięty będzie również wlot ul. Jagiellońskiej na skrzyżowanie z al. „Solidarności" od strony ul. S. Okrzei.

W niedzielę o godz. 22 przywrócony zostanie ruch drogowy na obydwu jezdniach (uwaga, autobusy jeszcze przez kilkanaście dni nie będą jeździły po torowisku), a w poniedziałek, 5 września od początku kursowania wrócą tam tramwaje.

Do 4 października tramwajarze będą prowadzili prace wykończeniowe.

W al. Jana Pawła II od poniedziałku 5 września rano kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Remont będzie trwał nadal, dlatego mogą być wprowadzane jeszcze zwężenia jezdni, a w jeden z wrześniowych weekendów układna będzie nowa nawierzchnia. Tramwaje wrócą tu od 10 września.

Oto bowiem w sobotę 3 września na ul. Ząbkowskiej odbędzie się "Noc Pragi i Święto ulicy Ząbkowskiej". Na scenie przy skrzyżowaniu ulic Ząbkowskiej i Brzeskiej wystąpią m.in.: Piękni i Młodzi, Viola Arlak, Jacek Kawalec i Jarosław Witaszczyk czyli Kabaret Tete a Tete, Maleo Reggae Rockers i Kasia Malejonek. Gwiazdą wieczoru będzie Kazik and Kwartet ProForma.

Ulica pomiędzy ul. Targową a Markowską będzie zamknięta dla ruchu od piątku 2 września od godz. 20 do niedzieli 4 września do godz. 5. Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej można ominąć jadąc ul. Markowską do Kijowskiej i Targowej. Autobusy linii 138, 156, 170, 338, N16 i N66 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

W niedzielę, 4 września, Warszawa Business Run wystartuje na Służewcu. Miasteczko biegowe zorganizowane zostanie na parkingu kompleksu biurowego Empark. Trasa biegu prowadzi ulicami: Wołoska – Domaniewska – Postępu – Konstruktorska – Suwak – Domaniewska – zawrotka przed skrzyżowaniem z ul. Postępu – Domaniewska – Suwak – Postępu. Pięcioosobowe drużyny łącznie w sztafecie pokonają 21 kilometrów. Dystans do pokonania dla jednego uczestnika wyniesie 4,2 kilometra. Oficjalne otwarcie imprezy o godz. 10.10. Pierwsze sztafety wyruszą na trasę o godz. 10.30, zakończenie imprezy ok. godz. 13.

Tegoroczna edycja Biegu przez Most – Białołęka 2016 odbędzie się w niedzielę, 4 września, w godzinach 11-13. Zgodnie z nazwą dziesięciokilometrowego biegu, trasa poprowadzona jest ulicami Białołęki i mostem im. Marii Skłodowskiej-Curie. Limit czasu na pokonanie całej trasy to 90 minut. Start biegu znajdzie się przy kortach tenisowych Białołęckiego Ośrodka Sportu. Pierwsza pętla biegu będzie prowadziła ulicami: Świderska (jezdnia w kierunku Nowodworów), J. Mehoffera, Nowodworska, Odkryta, zawrotką przed ul. H. Ordonówny, Odkryta, Nowodworska, J. Mehoffera, Świderska (jezdnia w kierunku Mostu M. Skłodowskiej-Curie). Wzorem lat poprzednich odbędzie się również dodatkowa klasyfikacja na odcinku specjalnym na trasie: Most M. Skłodowskiej-Curie (ciąg pieszo-rowerowy), Farysa (droga rowerowa), Prozy (droga rowerowa), zawrotką i powrót mostem na Białołękę. Swoje trasy zmienią autobusy linii 126, 133, 152, 211, 516 i 518.

W niedzielę w godz. 11 – 13 odbędzie się 7. edycja biegu Samsung Irena Women's Run. Na czas biegu wyłączone z ruchu będą m.in. Al. Ujazdowskie. Od godz. 9 na Agrykoli będzie działało miasteczko biegowe. Pięciokilometrowa trasa prowadzi z Agrykoli przez Łazienki Królewskie oraz Aleje Ujazdowskie. Start planowany jest na godz. 11. Uczestniczki biegu przebiegną przez Łazienki Królewskie, a następnie ulicami: J. Gagarina (jezdnia w kierunku centrum) – Belwederska – Al. Ujazdowskie – Piękna – Górnośląska – Myśliwiecka do mety na Agrykoli.

W niedzielę, 4 września w godz. 13 – 14 odbędzie się Bieg Ordona. Trasa biegu na dystansie 5 km prowadzi w okolicy dawnej Reduty Ordona. Impreza odbywać się będzie w rejonie Parku Szczęśliwickiego, start o godzinie 13. Uczestnicy pobiegną al. Bohaterów Września i ul. Drawską.

