Ulice dla rolkarzy i kibiców

W czwartek wieczorem na ulice Warszawy wyjadą rolkarze NightSkating Warszawa. W sobotę i wtorek ulice będą należały do kibiców futbolu.

W czwartek w godz. 21 – 23 odbędzie się impreza NightSkating Warszawa i przejazd na rolkach. Uczestnicy wyruszą sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na ul. Krakowskie Przedmieście i będą przemieszczali się ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie, Most Józefa Poniatowskiego, al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, Rondo Wiatraczna, Grochowska, Rondo I. Daszyńskiego, Ostrobramska, al. Stanów Zjednoczonych, Most Łazienkowski, Solec, Ludna, Książęca, Al. Ujazdowskie, al. J.Ch. Szucha, pl. Unii Lubelskiej, Marszałkowska, Królewska, Krakowskie Przedmieście.

Na trasie przejazdu mogą występować chwilowe zatrzymania w ruchu pojazdów.

Dwa mecze eliminacyjne do mistrzostw świata rozegra na Stadionie PGE Narodowym, reprezentacja Polski w piłce nożnej. Pierwszy, 8 października to mecz z Danią, drugi – 11 października, z Armenią. W obydwa meczowe dni ograniczony będzie ruch na Saskiej Kępie.

W sobotę (8 października) od godz. 16 do 20.45 a we wtorek (11 października) od godz. 18 do 20.45 z ruchu indywidualnego za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Księcia Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony zostanie przejazd ul. Saską nad al. Stanów Zjednoczonych oraz ul. Brazylijską a także ul. Międzynarodową.

Po meczach, w przypadku gdyby znaczna część widzów chciała pieszo wracać do centrum, policja może zdecydować o zamknięciu ruchu na ciągu Aleje Jerozolimskie – Most Józefa Poniatowskiego – al. J. Poniatowskiego na odcinku Rondo gen. Ch. de Gaulle'a – Rondo J. Waszyngtona oraz al. Zielenieckiej od Ronda J. Waszyngtona do ul. Targowej.

Na Stadion PGE Narodowy najlepiej dojechać metrem, pociągami SKM i KM lub tramwajami. Kibice posiadający dokumenty wstępu na mecz (bilety, bilety-zaproszenia i akredytacji) będą mogli bezpłatnie podróżować komunikacją publiczną (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM i KM) w granicach 1. strefy biletowej i pozostawić swoje samochody na parkingach Parkuj i Jedź.

Po zamknięciu strefy Saskiej Kępy autobusy linii 117, 138 i 146 nie będą kursowały ul. Francuską (pojadą ul. Zwycięzców, Saską i al. Waszyngtona). Na trasie Pl. Narutowicza - Wiatraczna w godz. będzie kursowała linia tramwajowa 77. Częściej będzie kursowało metro - pociągi linii M1 będą wjeżdżały na stacje co 5, a linii M2 co 3 minuty. Po zakończeniu spotkania, w przypadku zamknięcia przez policję mostu Józefa Poniatowskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 73 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, oraz N02, N22, N24 i N72.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z (na trasie: Pl. Zawiszy 03 – Wiatraczna 03). Kibice będą mogli skorzystać z dodatkowych kursów tramwajów linii 3 (Al. Zieleniecka 06 - Gocławek 06 i Al. Zieleniecka 05 – Annopol ) i 26 (Al. Zieleniecka 05 - Os. Górczewska 13) oraz autobusów linii 509 (Al.Zieleniecka 02–Nowodwory 12, Adampolska 51 – Gocław 03). Ponadto zostaną uruchomione dodatkowe linie autobusowe 903 (Al. Zieleniecka 03 - Bródno-Podgrodzie 07) i 904 (Berezyńska 52 – Rondo Wiatraczna 09). Pociągi metra linii M2 znów będą kursowały co 3 minuty, a linii M1 – co 5 minut. Pociągi SKM i KM w kierunku centrum będą odjeżdżały z przystanku Warszawa Stadion co ok. 4-5 minut.

zyciewarszawy.pl