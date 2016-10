Zmiany na Wisłostradzie

Zmieniła się organizacja ruchu na Wisłostradzie w rejonie budowanych bulwarów nad Wisłą.

autor: Radek Pasterski źródło: Fotorzepa Makieta bulwarów wiślanych +zobacz więcej

Zmiany związane są z kolejnym etapem budowy nadwiślańskich bulwarów. Teraz budowane jest przejście przy brzegu Wisły co wiąże się z „przekładaniem" jezdni Wybrzeża Kościuszkowskiego tak aby przez cały czas były przejezdne.

Wczoraj wieczorem na wysokości ul. Bednarskiej ruch w kierunku Mostu Śląsko-Dąbrowskiego został przełożony na tymczasową jezdnię wybudowaną na nasypie bliżej budowanych bulwarów. Ruch w kierunku Mostu Józefa Poniatowskiego odbywa się tak jak dotychczas – tymczasową jezdnią wytyczoną bliżej wylotu ul. Bednarskiej.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez tydzień. Na 19 października wykonawca robót zaplanował wprowadzenie kolejnego etapu, w którym również ruch w stronę Mostu Józefa Poniatowskiego zostanie przełożony na jezdnię bliżej rzeki. W miejscu wyłączonych jezdni będzie plac budowy, który obejmie cały rejon wylotu ul. Bednarskiej (zamknięte zostaną również chodniki). Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do maja 2017 r.

Nadwiślańskie bulwary zmieniają swoje oblicze – latem zeszłego roku otwarty został wyremontowany odcinek od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ul. Boleść (ok. 1 km), teraz prace prowadzone są na drugim fragmencie promenady - od Mostu Świętokrzyskiego do Śląsko-Dąbrowskiego (ok. 1,2 km).

Powstanie promenada spacerowa ze ścieżką rowerową, ułożone zostaną kamienie których będzie można przejść nad wodą, umocnione zostanie nabrzeże. Istotną częścią inwestycji jest budowa nowego przejścia podziemnego pod Wisłostradą na wysokości ul. Bednarskiej. Ułatwi ono dojście nad rzekę z Powiśla i Krakowskiego Przedmieścia.

Prace nad projektem zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru rozpoczęły się od przeprowadzenia konkursu architektonicznego w 2009 r. Złożono w nim 31 prac, a zwycięska koncepcja, wykonana przez grupę RS Architektura, stanowi założenia projektu budowlanego obecnie realizowanej inwestycji. Bulwar kompozycyjnie zaplanowano jako czytelny układ placów i linearnych łączników.

Dzięki dodatkowym rozwiązaniom takim jak „Park Żywej Rzeki", plac „Uniwersytecki" ze sceną czy plaża z pawilonem usługowym możliwa będzie organizacja użytkownikom różnego rodzaju atrakcji całorocznych i sezonowych. Wszystkie elementy nadwiślańskiej promenady zostały zaprojektowane tak by były odporne na okresowe zalewanie w czasie wysokich stanów wód.

Obecnie przebudowywany kosztem 65 mln zł odcinek będzie gotowy na lato przyszłego roku.

