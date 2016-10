Jak dojechać na cmentarz

Najłatwiej dojechać na cmentarz komunikacją miejską. ZTM uruchamia specjalne linie tzw. cmentarne.

W dniach 29–30 października oraz w dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada, w pobliżu warszawskich nekropolii priorytet będzie miała komunikacja miejska, ulice przy cmentarzach zostaną wyłączone z ruchu, a w ich pobliżu powstaną parkingi.

Przy największej warszawskiej nekropolii, Cmentarzu Północnym, przeznaczona wyłącznie dla autobusów zostanie ulica Arkuszowa, odcinek Wólczyńskiej i T. Nocznickiego. Przy Cmentarzu Bródnowskim zamknięta dla samochodów indywidualnych zostanie niemal cała ul. św. Wincentego, św. J. Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty oraz Rondo Żaba. Przy Cmentarzu Powązkowskim wyłączona zostanie prawie cała ul. Powązkowska oraz spory odcinek ul. Okopowej w kierunku al. Solidarności.

W Rembertowie nieprzejezdna będzie ul. Grzybowa, w Marysinie ul. Korkowa. Dla tych kierowców, którzy zdecydują się na dojazd własnym samochodem, wyznaczono parkingi.

Od soboty 29 października, do poniedziałku, 31 października linie cmentarne "C". będą kursowały w godzinach 9-17 (linie C11, C12 i C90 do godziny 19), a we wtorek, 1 listopada, w godzinach 7-19 (linie C11, C12 i C90 do godziny 21).

Swoje trasy w tych dniach zmienią również autobusy linii: 102, 103, 105, 107, 114, 115, 122, 126, 139, 142, 156, 161, 162, 169, 176, 180 (31 października – trasa podstawowa), 181, 191, 204, 205, 212, 213, 227, 409, 500, 517, 701, 724, 737, 739, N02, N12, N14, N41, N62, N64 i N91.

1 listopada inną trasa pojadą tramwaje linii 22.

Autobusy i tramwaje, od 29 października do 1 listopada będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, a linie nocne zgodnie z rozkładami obowiązującymi danego dnia. Pociągi pierwszej linii metra w weekend, 29-30 października w godz. 10 - 18 będą kursowały co 4 minuty, a w pozostałych godzinach zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. W drugiej linii metra będzie obowiązywał sobotni rozkład.

W poniedziałek, 31 października pociągi metra na linii M1 będą podjeżdżały na stacje co 3 minuty w godzinach 6-20, a na linii M2 - w godzinach 7-18. W pozostałych godzinach będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy dnia powszedniego.

W noce z 30 na 31 października i z 31 października na 1 listopada metro nie będzie kursowało. 1 listopada pociągi pierwszej linii będą jeździły: w godz. 8 - 10 i 18 - 20 – co 3 minuty i 20 sekund, w godz. 10 - 18 – co 3 minuty, a w pozostałych godzinach zgodnie z rozkładem sobotnim, bez kursów nocnych.

Pociągi drugiej linii we Wszystkich Świętych w godz. 10-18 będą jeździły co 4 minuty, a w pozostałych godzinach zgodnie z rozkładem sobotnim. Bez kursów nocnych.

Na Cmentarz Wolski będzie można dojechać tramwajami linii C1, C6, 10, 11, 26, 27 oraz autobusami linii C12, C84, 105, 184, 194, 197, 713, 716 i 743. Tymi samymi liniami dojedziemy do Cmentarza Prawosławnego.

Na Cmentarz Bródnowski od strony ul. Wincentego będzie można dojechać specjalnymi liniami autobusowymi C11, C13, C20, C25, C27 i C69. Do wejścia od strony ul. Odrowąża dojadą tramwaje linii C1, C6, 1, 3, 4, 25 oraz autobusy linii C76, natomiast do wejścia od strony ul. Chodeckiej – autobusy linii 114, 126 i C56 (do skrzyżowania ulic Chodecka/Wyszogrodzka).

Na Cmentarz Wojskowy na Powązkach (dawny komunalny) będzie można dojechać autobusami linii C11, C12, C14, C22, C51, C63, C70, C80, C90 i 180. Tymi samymi liniami autobusowymi oraz tramwajami linii C1, 1, 22 i 27 będzie można dojechać do Cmentarza Powązkowskiego.

Do Bramy Głównej Cmentarza Północnego, od strony ul. Wóycickiego będzie można dotrzeć autobusami linii C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70, C84, C88 i 181, do Bramy Południowej od strony ul. Wólczyńskiej - autobusami linii C40, C50, 409 i 701 a do Bramy Zachodniej od ul. Estrady – autobusami linii C40, C50, 110, 409 i 701.

Dojazd na Cmentarz Wawrzyszewski zapewnią autobusy linii C13, C14, C42, C88, 110 i 116 oraz tramwaje linii 11 i 33. Do nekropolii dojedziemy również liniami autobusowymi C70 i C84 (do skrzyżowania ul. Wólczyńskiej i Conrada).

Na Cmentarz Żydowski będzie można dojechać tramwajami linii C1, 1, 22 i 27, do Palmir dojadą autobusy linii C81 a na Cmentarz Południowy autobusy linii C37, C47, 727 i 737.

W liniach cmentarnych oraz dodatkowo w autobusach linii 727 i 737 (od 29 października do 1 listopada) obowiązują wszystkie bilety z taryfy ZTM ważne w 1. strefie.

