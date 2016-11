Komunikacja zmienia trasy

Z powodu na liczne imprezy rocznicowe, biegi i demonstracje komunikacja miejsca zmienia trasy kursowania.

11 listopada – w związku z uroczystościami z okazji Święta Niepodległości – część linii autobusowych i tramwajowych będzie kursowała trasami objazdowymi. Najpewniejszym środkiem transportu będzie metro i kolej. W pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej przez cały dzień, na obszarze pierwszej strefy biletowej, będą honorowane wszystkie bilety ZTM.

Pierwsza linia metra przez cały dzień będzie kursowała według sobotniego rozkładu jazdy. Na drugiej linii, w godzinach 11-20, pociągi będą podjeżdżały na stacje co 5 min 40 sek., a w pozostałych godzinach zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy.

Około godziny 5 zostanie zamknięta dla ruchu kołowego al. Jana Pawła II na odcinku Dzika – Anielewicza oraz ulica Stawki od Smoczej do Dzikiej. Autobusy linii N46 i 157 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Godzinę później zostanie wyłączony ruch tramwajowy w al. Jana Pawła II na odcinku od ronda „Radosława" do al. Solidarności oraz na ulicy Stawki. Dla tramwajów linii 17, 33 i 35 zostaną wprowadzone trasy objazdowe.

Od godziny 9.30 będzie zamknięta dla ruchu dla ruchu kołowego al. Jana Pawła II na odcinku Dzika – al. Solidarności. Autobusy linii 107, 111, 157, 180 i 527 (tylko w kierunku Os. Derby) zostaną skierowane na trasy objazdowe.

W godzinach 10.30-14 nieprzejezdne będą ulice: al. Jana Pawła II (od ulicy Dzikiej) – Chałubińskiego – al. Niepodległości (do ulicy Rakowieckiej). Od godziny 11 do 14 będą zamknięte także: Krakowskie Przedmieście, Królewska (od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia), pl. Piłsudskiego, Wierzbowa, Focha i Moliera. Trasy objazdowe będą obowiązywały dla autobusów linii: 102, 105, 107, 109, 111, 116, 119, 128, 138, 143, 151, 157, 159, 160, 167, 168, 171, 174, 175, 178, 180, 190, 195, 222, 227 (tylko w kierunku Dw. Centralnego), 503, 518, 520, 527 i 700.

Dodatkowo o godzinie 11.30 rozpocznie się zgromadzenie na pl. Narutowicza. W przypadku braku możliwości przejazdu tramwajów na odcinku pl. Zawiszy – P+R Al. Krakowska, linie 1, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 25, 26, 33 i 35 zostaną skierowane na trasy zmienione.

Na czas ewentualnego wyłączenia ruchu tramwajowego zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z, która połączy pl. Zawiszy z P+R Al. Krakowska.

Dla autobusów linii 157, 191, 517 i 521 – w przypadku braku możliwości przejazdu przez pl. Narutowicza – również zostaną wprowadzone trasy zmienione.

Około godziny 12.30 zostaną zamknięte dla ruchu ulice: pl. Narutowicza – Grójecka – Banacha oraz Al. Jerozolimskie (od ronda Dmowskiego) – most Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Siwca. Dodatkowo, w godzinach 13-14, nieprzejezdne będą ulice: Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat.

Dla tramwajów linii 1, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 33 i 35 będą obowiązywały trasy objazdowe. Na objazdy zostaną skierowane również autobusy linii: 102, 105, 107, 109, 111, 116, 117, 119, 127, 128, 131, 136, 138, 143, 151, 154, 157, 158, 159, 160, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 178, 180, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 195, 208, 222, 227 (tylko w kierunku Dw. Centralnego), 501, 503, 504, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 i 700.

W godzinach 14-19 nieprzejezdne będą ulice: pl. Bankowy – Senatorska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Mazowiecka – Świętokrzyska (do stacji metra Świętokrzyska). Utrudnienia będą występowały także w okolicach Nowego Światu, pl. Piłsudskiego, pl. Małachowskiego i pl. Powstańców Warszawy. Nadal zamknięte dla ruchu będą ulice: Grójecka (od pl. Narutowicza) – Banacha, Al. Jerozolimskie (od ronda Dmowskiego) – most Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Siwca. Do godziny 16 nie będzie można również korzystać z zamkniętych wcześniej: al. Jana Pawła II na odcinku Dzika – Anielewicza oraz ulicy Stawki od Smoczej do Dzikiej.

Tramwaje linii 1, 4, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 33 i 35 będą kierowane na trasy objazdowe, które będą zmieniały się w zależności od dostępności torowisk.

Dla autobusów linii 102, 105, 107, 111, 116, 117, 118, 123, 125, 127, 128, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 157, 158, 162, 166, 167, 171, 172, 175, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 191, 202, 208, 222, 227, 501, 503, 504, 507, 509, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 i 525 będą sukcesywnie – wraz z otwieraniem i zamykaniem ulic dla ruchu – wprowadzane trasy objazdowe.

11 listopada uczestnicy "Biegu Niepodległości" mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM) oraz pociągów Kolei Mazowieckich (oprócz pociągu „Dragon") i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM. Podstawą do bezpłatnych przejazdów jest posiadanie przy sobie numeru startowego.

