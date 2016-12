W weekend lepsza komunikacja

ZTM powoli wprowadza świąteczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W ten weekend ma być więcej kursów.

W święta Bożego Narodzenia dla wszystkich środków komunikacji miejskiej będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy. Kursowanie wybranych linii autobusowych i tramwajowych zostanie zawieszone, a część będzie rzadziej podjeżdżała na przystanki.

W ten weekend jednak dla autobusów (oprócz linii lokalnych L, które będą kursowały bez zmian) i tramwajów będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Metro będzie kursowało bez zmian, a pociągi SKM zgodnie ze świątecznym rozkładem jazdy.

Autobusy linii 180, 190 i 517 (kursy na trasie Ursus-Niedźwiadek – Pl. Konstytucji) będą częściej podjeżdżały na przystanki. I tak : 180 i 517 co 10 min, a 190 co 7,5 min. Linie 110, 126, 191, 227 i 240 będą obsługiwane dłuższymi niż standardowo autobusami.

Zostanie uruchomiona specjalna linia C40, która będzie kursowała na trasie Metro Młociny – Cm. Północny-Brama Zach. z podjazdami do wszystkich bram cmentarza. Autobusy będą jeździły od około godziny 8 do 15 z częstotliwością co około 10 minut.

Do obsługi linii tramwajowych 27 i 28 zostaną skierowane dłuższe, dwuwagonowe składy - zapowiada ZTM.

