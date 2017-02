Co planuje ratusz?

Wiemy jakie inwestycje i remonty planuje stołeczny magistrat.

W tym roku kontynuowana będzie budowa II linii metra, remonty i inwestycje tramwajowe mają poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Baza danych Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym na 2017 r. zawiera 1218 remonty i inwestycje. Na kilkunastu naradach koordynacyjnych z przedstawicielami inwestorów i gestorów sieci podziemnych ustalono listę 330 inwestycji.

Największą warszawską inwestycją, która będzie kontynuowana w 2017 r., jest rozbudowa II linii metra. W tej chwili trwa budowa pięciu z sześciu stacji – trzech na Pradze-Północ i Targówku (C18 Trocka, C17 Targówek, C16 Szwedzka) oraz dwóch na Woli (C7 Młynów i C8 Księcia Janusza). W kwietniu rozpocznie się budowa trzeciej wolskiej stacji – C6 Płocka, która znajdzie się pod ul. Płocką, po południowej stronie skrzyżowania ul. Wolską.Ten fragment ul. Płockiej zostanie zamknięty.

Wodociągowcy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji planują w tym roku modernizację kolektora kanalizacyjnego pod al. Krakowską na odcinku od ul. Rękodzielniczej do Włodarzewskiej. Prace budowlane ruszą na wiosnę.

Największe utrudnienia będą powodowały prace przy komorach zlokalizowanych pod jezdnią prowadzącą w kierunku centrum. W czasie od maja do sierpnia kierowcy będą musieli liczyć się ze zwężeniem tej jezdni na odcinku pomiędzy ul. 17 stycznia a Lechicką.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie budowę Południowej Obwodnicy Warszawy. Pierwszymi pracami będzie budowa odcinka tunelu POW pod tunelami I linii metra. PKP PLK S.A. w tym roku będzie remontowała trzy linie kolejowe: nr 447 w kierunku Grodziska Mazowieckiego, nr 8 w stronę Piaseczna oraz nr 20 czyli tzw. linii obwodowej od ronda S. Starzyńskiego do Dworca Zachodniego.

Tramwaje Warszawskie sukcesywnie modernizują sieć. Na ten rok tramwajarze zaplanowali dużo remontów torowych, pierwsze prace ruszą już w kwietniu (podajemy daty wyłączeń ruchu tramwajowego): przebudowa torowiska na ul. Woronicza w rejonie stacji metra „Wierzbno" - budowa dodatkowego toru odstawczego, przebudowa torowiska: wyłączenia weekendowe – 1-2 kwietnia, 8-9 kwietnia, 22-23 kwietnia, 29 kwietnia – 7 maja; modernizacja przejazdu tramwajowego po stronie płd. Ronda Zgrupowania AK Radosław w al. Jana Pawła II: 1 maja; modernizacja przejazdu tramwajowego na ul. Okopowej na skrzyżowaniu z ul. Powązkowską: 17-18 czerwca; modernizacja torowiska tramwajowego na ul. Obozowej odc. ul. Płocka – ul. Wawrzyszewska – budowa torowiska trawiastego (1,1 km), remont przystanków: 3 czerwca – 3 września. Termin uzależniony od wyłączeń ruchu w powodu przebudowy wiaduktu kolejowego przez PKP PLK; naprawa na testowym odcinku torowiska tramwajowego na moście Śląsko–Dąbrowskim - wykonanie zabudowy 50 m torowiska według opracowania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w celu wykonania badań i oceny trwałości pod obciążeniem od ruchu autobusowego i tramwajowego: wyłączenia ruchu tramwajowego 3 – 30 czerwca, całkowite wyłączenie ruchu kołowego na moście 24 – 30 czerwca. modernizacja torowiska tramwajowego na rondzie S. Starzyńskiego – przebudowa rozjazdów i torowiska, przebudowa przejazdów drogowych przez tory, budowa torów dla brakującej relacji skrętnej wsch.-płd. (skręt w lewo z ronda S. Starzyńskiego w ul. Jagiellońską w kierunku Ratuszowej), przebudowa przystanków, sieci trakcyjnej: 3 czerwca – 3 września; modernizacja torowiska na ul. S. Starzyńskiego odc. rondo S. Starzyńskiego – wiadukt nad Wybrzeżem Helskim – wymiana szyn i podkładów, wykonanie nowej podbudowy i zabudowy torów: 31 lipca – 3 września; modernizacja torowiska na ul. Z. Słomińskiego odc. ul. Zakroczymska - wiadukt nad Wybrzeżem Gdyńskim – wymiana szyn i podkładów, wykonanie nowej podbudowy i zabudowy torów: 1 – 30 lipca; · modernizacja torowiska na ul. S. Starzyńskiego odc. rondo Żaba – rondo S. Starzyńskiego – dokończenie robót z 2016 r. , przebudowa przystanków w zespole przystanków „Namysłowska" i „Rondo Starzyńskiego" , modernizacja torów na przejeździe przy ul. Namysłowskiej oraz przy peronach przystankowych: 31 lipca – 3 września. modernizacja torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich przy pl. S. Starynkiewicza – remont węzła rozjazdowego i peronu na pętli tramwajowej: 1-2 lipca – wyłączenie ruchu tramwajowego na czas montażu rozjazdu nakładkowego w Al. Jerozolimskich po zachodniej stronie ronda Czterdziestolatka; 3-28 lipca - wznowienie ruchu tramwajowego w Al. Jerozolimskich w wykorzystaniem tramwajów dwukierunkowych do Dworca Centralnego od ronda J. Waszyngtona; 29-30 lipca – wyłączenie ruchu tramwajowego na czas demontażu rozjazdu nakładkowego; 1 sierpnia - przywrócenie pełnego ruchu tramwajowego w Al. Jerozolimskich; modernizacja torowiska tramwajowego na ul. Puławskiej odc. ul. J. Malczewskiego – ul. Olszewska – budowa torowiska trawiastego (długości 3,37 km), remont sieci trakcyjnej, przystanków: 4 września – 3 grudnia. Wykonanie remontu uzależnione od zakończenia przez ZMID robót torowych i przywrócenia ruchu tramwajowego w ul. Marynarskiej.

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych po wakacjach zakończy budowę Trasy Świętokrzyskiej pomiędzy ul. Kijowską a Zabraniecką (ok. 1,3 km). Kontynuowane będą dwie inne duże inwestycje drogowe (zakończenie w 2018 r.) – przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej do granicy Warszawy (ok. 4,8 km) oraz przebudowa ul. Marynarskiej (800 m).

A oto jakie budowy ZMID rozpocznie w tym roku. Przebudowa ul. Lazurowej - ulica zostanie przebudowana na odcinku o długości 1,9 km - od skrzyżowania z ul. Sterniczą do Górczewskiej. Na skrzyżowaniach z ulicami: S. Szobera, Batalionów Chłopskich, Człuchowską oraz Siemiatycką pojawi się sygnalizacja świetlna. Po obydwu stronach ulicy wybudowane zostaną chodniki oraz drogi rowerowe. Posadzone zostaną także drzewa oraz krzewy. Prace budowlane ruszą w przyszłym miesiącu, zakończenie marcu 2018 r. Wykonawcą jest Skanska, koszt to 24 mln zł.

Budowa ul. Czerniakowskiej-bis - trwa przetarg na wykonawcę robót - oferty zostały otwarte 1 lutego, zakładany czas realizacji to 18 miesięcy od podpisania umowy. Ulica połączy ul. Czerniakowską od ul. J. Nehru z Trasą Siekierkowską i ul. Wolicką (1,9 km). Powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, wybudowane zostaną chodniki, drogi rowerowe, kanalizacja, magistrala wodociągowa, posadzona będzie zieleń. Pomiędzy jezdniami powstanie rezerwa na trasę tramwajową, na razie w tym miejscu będą buspasy.

Przebudowa ul. Łodygowej – złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy. Projekt zakłada budowę drogi klasy głównej o długości około 1,6 km i przekroju 2 na 2 pasy.

Przebudowa ul. Głębockiej - złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rozpoczęcie prac planowane jest w drugiej połowie roku. Przebudowany zostanie odcinek od ul. Podwójnej do ul. L. Berensona (1,49 km), czyli na długości ok. 1,49 km a także odcinek ul. L. Berensona o długości 420 m, ul. Lewandów o długości ok. 140 m oraz wybudowany nowy odcinek o długości ok. 160 m. · budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku J. Zamoyskiego - Targowa. Trwa postępowania przetargowe, zakładany czas trwania budowy to 8 miesięcy. Tak jak na pozostałych odcinkach, trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, chodniki i ścieżki rowerowe.

Przebudowa ul. I. Gandhi. Złożony został wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji , przygotowywany jest przetarg na wykonawcę. Ulica I. Gandhi przebudowana będzie na odcinku 500 m - od ul. rtm. W. Pileckiego do F. Płaskowickiej. Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne chodniki i drogi rowerowe.

Przebudowa ul. Trakt Lubelski pomiędzy ul. Zwoleńską a Borowiecką. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na długości ok. 1,8 km ulica zostanie całkowicie przebudowana – będzie nowa jezdnia, chodniki, droga rowerowa, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych z azylami, parkingi w pobliżu boiska i placu zabaw, odwodnienie, oświetlenie, zieleń.

Budowa dróg rowerowych. Obustronna droga rowerowa na ul. M. Anielewicza od ul. Okopowej do ul. J. Brandta oraz na ciągu ulic Leszno i Górczewskiej (odcinek ul. Okopowa – E. Tyszkiewicza). Prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2017-2018 r.

W tym roku Zarząd Dróg Miejskich na remonty i inwestycje przeznaczy blisko 350 mln zł. Tradycyjnie, wizytówką ZDM będą weekendowe frezowania, czyli remonty nawierzchni ulic trwające 54 godziny.

W 2017 r. zaplanowano remonty ok. 50 ulic. Lista ta może się jeszcze zmienić – w zależności od posiadanych środków i niezbędnego zakresu prac. Zgodnie z planem nową, równą nawierzchnię mają zyskać m.in.Radzymińska, Człuchowska, Przyczółkowa, Ł. Drewny, Estrady, Gwiaździsta, Grójecka, Leszno i Miodowa. Nowoczesną nawierzchnię zyskają też chodniki – m.in. na ul. Obrzeźnej, Lotników, W. Korotyńskiego, Smoczej, Namysłowskiej i Nowolipie – oraz kolejne zatoki autobusowe.

ZDM będzie kontynuował usuwanie barier architektonicznych i dostosowywanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym roku zakończy się budowa kładki pieszo-rowerowej na moście Łazienkowskim. To kolejny element modernizacji przeprawy. Ponadto wyremontowane zostaną wyeksploatowane ekrany przeciwhałasowe na ul. S. Starzyńskiego oraz przepust drogowy na ul. Lucerny, na kanale Nowe Ujście.

ZDM wybuduje nową sygnalizację świetlną w kilkunastu lokalizacjach, na skrzyżowaniach ulic: Radzymińska – Grodzieńska, Paderewskiego – przy Szkole Podstawowej nr 217, Żegańska – Bursztynowa, Dwernickiego przy nr 22, al. Wilanowska – Dominikańska, Głębocka – Magiczna, Al. Jerozolimskie – Białobrzeska, Jagiellońska przy kładce w rejonie ul. Kotsisa, Koszykowa – Raszyńska, Reymonta – Andersena, Reymonta – Schroegera. Dodatkowo planowane są remonty sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic: Czerniakowska – Chełmska (nowe przejście dla pieszych), Bora-Komorowskiego – Meissnera, Egipska – Afrykańska, Jagiellońska – Kłopotowskiego – Okrzei, Saska – Zwycięzców, Żwirki i Wigury – Hynka, Rodowicza „Anody" – Jastrzębowskiego, Jastrzębowskiego – Bartoka, Rodowicza „Anody" – przejście przy SGGW, Sokołowskiego „Grzymały" – Szczęśliwicka, Kopińska – Białobrzeska i Białobrzeska – Dickensa. Remont oświetlenia planowany jest na takich ulicach jak Świętojerska, Moliera, Gorzykowska, Namysłowska, Krzywickiego, Jana Kazimierza, Smocza-Nowolipie, Podczaszyńskiego, Grenadierów, Łojewska i Senatorska.

ZDM realizuje także projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. W 2017 r. jest to 80 projektów na łączną kwotę 12,1 mln zł. Za tę pieniądze ZDM wybuduje i wyremontuje chodniki, doświetli przejścia dla pieszych czy wprowadzi zmiany poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Rok 2017 to początek realizacji programu poprawy jakości dróg nieutwardzonych. Przeznaczono na niego 20 mln zł, w zeszłym roku burmistrzowie dzielnic zostali poproszeni o przygotowanie propozycji ulic do poprawy nawierzchni. Zgłosiło się 10 dzielnic, które zaproponowały w sumie 90 dróg; najwięcej Wesoła bo 33, najmniej Ochota – jedną. Teraz trwa weryfikacja wniosków dzielnic, w kwietniu mają rozpocząć się pierwsze prace. Zajmie się nimi Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Planowane jest zastosowanie technologii betonu wałowanego. Jest to specjalna odmiana betonu cementowego o odpowiednim składzie i proporcjach dobranych w taki sposób, by uzyskać optymalne zagęszczenie betonu i wczesny przyrost jego wytrzymałości.

