Wzięcie leasingu na samochód wiąże się z korzyściami podatkowymi. Poznaj je

Leasing to rozwiązanie, którego zalety nie ograniczają się do szybkiego i bezpiecznego finansowania inwestycji. Osoby, które zdecydowały się na leasing, mogą liczyć na wymierne korzyści podatkowe. O niższych daninach z tytułu VAT, PIT oraz CIT przekonują się też przedsiębiorcy, którzy wybierają innowacyjne produkty z tzw. ratą balonową.

Płacić jak najniższe podatki, ale jednocześnie nie narazić się skarbówce - to plan wielu przedsiębiorców. Zamiar ten można połączyć z koncepcją rozwoju przedsiębiorstwa. Często szansę na lepsze jutro stwarza poszerzenie floty firmowej. Stosunkowo szybkie finansowanie inwestycji zapewnia leasing. Od złożenia wniosku leasingowego do odebrania decyzji mija przeważnie godzina.

Leasing – czy jest w czym wybierać?

Uzyskanie leasingu na nowy lub używany samochód jest względnie łatwe. Również korzystne, powoduje bowiem obniżenie podstawy do opodatkowania. Czego chcieć więcej? Prawdopodobnie tylko niższych rat miesięcznych. Rynek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Na zainteresowanych czekają produkty stanowiące korzystną alternatywę dla klasycznego leasingu. Rozwiązania charakteryzują się nowatorską formą finansowania aut firmowych. Jest ono oparte o wysoką wartość rezydualną (resztową). Przedsiębiorca ma do zapłacenia jedynie tyle, ile wynosi spadek ceny samochodu podczas jego użytkowania. Kwota ta nie stanowi niemiłej niespodzianki, jest bowiem znana już w momencie podpisywania umowy. Niskie raty mogą też zawierać ubezpieczenie auta, opłaty serwisowe, gwarancję auta zastępczego, obsługę pogwarancyjną, wymianę części eksploatacyjnych, a także zakup, przechowywanie i wymianę opon.

TCM – co to jest?

Wybór koncepcji TCM (Trade Cycle Management, tj. cykliczna wymiana samochodów) oznacza ratę blisko o połowę niższą niż w przypadku klasycznego leasingu. Stwarza też szansę wymiany pojazdu co 3-4 lata na kolejny, nowy, lepiej wyposażony. Wynika to z możliwości wyboru sposobu zakończenia umowy. Produkty z tzw. ratą balonową są proponowane przede wszystkim przez banki producentów i koncernów samochodowych. Mogą one zaoferować klientowi korzystne warunki. W tym gronie jest Toyota Leasing, które nowatorską formą finansowania objęły również auta używane.

Leasing i koncepcja TCM - odliczanie od początku

Korzyści podatkowe pojawiają się nie tylko w dniu zawarcia umowy, ale też w trakcie jej trwania i zakończenia. Przedsiębiorca jest uprawniony do odliczenia 50 proc. podatku VAT z tytułu opłaty wstępnej oraz rat leasingowych. Żeby odliczyć 100 proc. podatku VAT, trzeba już spełnić warunki. Mowa tu o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej i prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu. Koncepcja TCM umożliwia klientowi wybór sposobu zakończenia umowy: zakup lub wymiana samochodu. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się drugą opcję, to nie straci na tym w kwestiach podatkowych. Nie występuje bowiem utrata różnicy pomiędzy pięćdziesięcioprocentowym odliczeniem podatku przy wykupie a pełną kwotą podatku VAT należnego przy późniejszej sprzedaży samochodu.

Klienci mają też zagwarantowane udogodnienia z zakresu PIT i CIT. Umowa wstępna jest kosztem uzyskania przychodu. Wydatki związane z pojazdem, w tym raty leasingowe oraz opłaty eksploatacyjne, są zaliczane do kosztów podatkowych. Nie ma przy tym obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Wspomniane raty leasingowe stanowią koszt podatkowy w całości w chwili ich poniesienia. Dotyczy to nie tylko kwoty netto raty, ale również części podatku VAT, która nie podlega odliczeniu. Jeśli przedsiębiorca postawi na wymianę pojazdu, to nie zapłaci PIT i CIT od ceny późniejszej sprzedaży.

Wszystkie rozliczenia są prowadzone na podstawie faktury za usługę. Rozwiązanie to zdecydowanie upraszcza księgowanie kosztów związanych z pojazdem i jego finansowaniem.

