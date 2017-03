W tych miejscach będą korki

Robotnicy rozpoczynający budowę Południowej Obwodnicy Warszawy, wodociągowcy na Wawelskiej, a także maratończycy w centrum spowolnią ruch pojazdów w stolicy.

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy spowoduje w przyszłym tygodniu pierwsze zmiany w ruchu drogwym w al. Komisji Edukacji Narodowej. Ale już w ten weekend wodociągowcy będą układali nową nawierzchnię na ul. Wawelskiej.

Od piątku, 24 marca od godz. 22.00 do poniedziałku, 27 marca do godz. 5 zwężona będzie jezdnia ul. Wawelskiej prowadząca w kierunku centrum od ul. Ondraszka (wjazd na stadion Skra) do skrzyżowania z al. Niepodległości. Wodociągowcy będą układali nową nawierzchnię na jezdni ul. Wawelskiej.

Wyłączone z ruchu zostaną dwa skrajne pasy (prawy, po którym poruszają się autobusy i przyległy do niego pas środkowy). Przejezdne w kierunku centrum pozostaną dwa pasy. Utrzymana będzie również możliwość skrętu na skrzyżowaniu z al. Niepodległości.

Od wtorku, 28 marca do piątku, 31 marca zamknięta dla ruchu będzie ul. Borecka pomiędzy ul. Jeżową a ul. Łosia. Ulica Borecka będzie całkowicie zamknięta ze względu na planowane roboty polegające na usunięciu tymczasowego zasilania magistrali wodociągowej i odtworzeniu nawierzchni. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Waligóry – Zegarynki – Cieślewskich – Szklarniowa.

Na wtorek, 28 marca ok. godz. 22 planowana jest zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. F. Płaskowickiej.

Wykonawca musi najpierw wzmocnić tunel I linii metra, pod którym zbudowany zostanie tunel drogowy. W trakcie tych prac metro będzie kursowało bez utrudnień, ale trzeba będzie wyłączyć z ruchu środek Ronda K. Krahelskiej oraz obydwie jezdnie al. Komisji Edukacji Narodowej na ok. 100-metrowym odcinku za rondem.

Od wtorku, 28 marca od godz. 22 ruch po jednym pasie w kierunku Lasu Kabackiego i centrum zostanie przełożony na jezdnię tymczasową wybudowaną obok (na zachód) istniejących jezdni. Wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w każdej relacji. Węziej będzie także na ul. F. Płaskowickiej pomiędzy rondem a ul. F.M. Lanciego. Prace w tym etapie potrwają do grudnia, wtedy zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.

Budowę Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli drogi ekspresowej S2 realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa 18,5 km trasy od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" została podzielona na trzy odcinki realizowane przez różnych wykonawców (A na Ursynowie, B w Wilanowie i C w Wawrze). Przewidziana jest m.in. budowa: drogi ekspresowej posiadającej dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym i pięciu węzłów drogowych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to trzeci kwartał 2020 r.

Półmaraton PZU

W niedzielę w godz. 10 – 14 ulicami Warszawy przebiegnie 12. PZU Półmaraton Warszawski. Będą zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.Na czas imprezy biegowej częściowo wyłączonych z ruchu będzie kilkanaście ulic.

Start i meta biegu znajdą się na pl. Teatralnym. Ze względu na montaż sceny od piątku, 24 marca od godz. 0.01 do niedzieli, 26 marca do godz. 24 plac będzie wyłączony z ruchu i parkowania.

Natomiast od soboty, 25 marca od godz. 12 do niedzieli, 27 marca do godz. 18 w niedzielę zamknięte dla ruchu i parkowania będą ulice Senatorska (na odcinku od ul. Moliera do Wierzbowej), Wierzbowa i gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

Uczestnicy 12. PZU Półmaratonu Warszawskiego wystartują o godz. 10 z ul. Senatorskiej. Trasa biegu prowadzi ulicami: Senatorska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Belwederska, J. Gagarina, Podchorążych, Łazienki Królewskie, Agrykola, Myśliwiecka, Rozbrat, Ludna, Solec, Tamka, Most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie, Sokola, J. Zamoyskiego, Jagiellońska, S. Okrzei, Wybrzeże Helskie, Ratuszowa, Namysłowska, S. Starzyńskiego, Most Gdański, Z. Słomińskiego, Międzyparkowa, Konwiktorska, Bonifraterska, pl. Krasińskich, Miodowa, Senatorska.

Wraz z przemieszczaniem się biegaczy sukcesywnie będą wyłączane z ruchu kolejne ulice.

Przejście przy rondzie Dmowskiego

Ogłoszony został przetarg na szczegółową koncepcję naziemnych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez Aleje Jerozolimskie i Marszałkowską przy rondzie R. Dmowskiego. Opracowanie ma być gotowe do końca listopada tego roku (ale w przetargu premiowane jest skrócenie tego czasu) i będzie podstawą do projektów budowlanych i organizacji ruchu potrzebnych do wytyczenia przejść w terenie i koniecznych przebudów jezdni i infrastruktury podziemnej.

Wykonawca zaproponuje usytuowanie przejść po przeanalizowaniu m.in. natężenia ruchu pieszych, samochodów, pojazdów komunikacji miejskiej, możliwości ewentualnych przebudów itp. przy założeniu, że przejścia podziemne nadal będą funkcjonowały.

To kolejna zmiana, która ułatwi poruszanie się pieszym w ścisłym centrum miasta. Są nowe przejścia przez Aleje Jerozolimskie przy ul. Emilii Plater, w tym roku mają się pojawić przy Rondzie Czterdziestolatka.

W tym roku Zarząd Dróg Miejskich planuje przebudowę odcinka al. Jana Pawła II a w dalszej perspektywie przemiana czeka samą ulicę Marszałkowską pomiędzy ul. Królewską a Piękną.

