Płocka zamknięta, ale nie tylko

Robotnicy zamknęli Płocką - rusza tam budowa stacji metra. Problemy są także w innych rejonach stolicy.

Rozpoczynają się prace budowlane stacji metra. Dotychczas budowa zajmowała fragment ul. Wolskiej przy skrzyżowaniu z Płocką oraz tereny zielone na ul. Płockiej. W piątek wykonawca otworzył zamkniętą jezdnię ul. Wolskiej a zamknął ul. Płocką na odcinku od ul. Wolskiej do Ludwiki.

Dojazd do posesji przy ul. Płockiej 13, 15 i 17 jest utrzymany od strony ul. Ludwiki, tymczasową dwukierunkową jezdnią od ul. Płockiej 11 do Płockiej 17. Ta jezdnia nie ma połączenia z ul. Wolską. Wzdłuż tymczasowej drogi powstał również chodnik dla pieszych. Natomiast na ul. M. Kasprzaka (w kierunku centrum) został wytyczony pas ruchu do skrętu w lewo w ul. Skierniewicką.

Przypominamy, że na ul. Płockiej, pomiędzy ul. Ludwiki a Wolską działa punkt informacyjny budowy, w którym można dowiedzieć się o budowie metra.

Zmieniły się trasy linii 103, 136, N45, N95 - objazd został wytyczony ul. Skierniewicką.

Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Czwartaków i rozpoczyna się budowa wiaduktu w ciągu ul. Żołnierskiej. W piątek ruch z jezdni głównej ul. Żołnierskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Czwartaków został skierowany na nowo wybudowane łącznice okalające przyczółki wiaduktu. Można skręcić z ul. Żołnierskiej w Czwartaków (jadąc od strony ul. Marsa) oraz z ul. Czwartaków w kierunku Zielonki. Natomiast jadący z ul. Czwartaków w stronę Marsa można pojechać w kierunku Zielonki i zawrócić przy północnym połączeniu łącznic z trasą główną ul. Żołnierskiej.

Droga z Zielonki na ul. Czwartaków jest poprowadzona objazdem ul. Strażacką. Otwarte zostało również skrzyżowanie z ul. Zesłańców Polskich.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca maja przyszłego roku. Kolejna ważna zmiana w ruchu została wprowadzona w nocy z piątku na sobotę. Wykonawca rozpoczął przebudowę konstrukcji jezdni ul. Marsa przy skrzyżowaniu z ul. Żołnierską.

Do 2 maja zamknięta dla ruchu będzie północna jezdnia ul. Marsa prowadząca w kierunku centrum, przejezdna pozostanie jezdnia w kierunku ul. Cyrulików. Jadąc z Rembertowa nie będzie można pojechać prosto w kierunku ul. Płowieckiej ani skręcić z ul. Marsa w Żołnierską i Rekrucką.

Objazd będzie prowadzony ulicami Strażacką i Żołnierską. Następnie, od 2 do 26 maja, zamknięta będzie jezdnia ul. Marsa w stronę ul. Cyrulików a otwarta zostanie przebudowana jezdnia północna. Potem, w dniach 26-28 maja, wyłączone będą obydwie jezdnie, co umożliwi ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni.

Autobusy linii 183, 514 i N21 jadą objazdami. Aby złagodzić skutki zamknięcia ulicy Marsa, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi zastępczą linię autobusową.

