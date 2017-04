Rowerzyści, rolkarze i biegacze

Wiele ulic zamkniętych. Inaczej pojedzie komunikacja. Powód? Przejazd rolkarzy i rowerzystów, a potem bieg maratończyków.

W sobotę na ulice po raz pierwszy w tym sezonie wyjadą rolkarze z Nightskating Warszawa. Tradycyjnie spotkanie rolkarzy i przejazd jest zaplanowany na godziny wieczorne. Wcześniej, bo o godz. 12 rowerzyści przejadą do Parku Fontann na piknik.

Przejazd rozpocznie się na placu Zamkowym. Potrwa około dwóch godzin a do pokonania będzie około 15 kilometrów (na trasie: Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Rondo de Gaulle'a, Aleje Jerozolimskie, wiadukt i most Poniatowskiego, rondo Waszyngtona, aleja Zieleniecka, Targowa, Aleja Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski, plac Bankowy, Leszno, Okopowa, Stawki, Muranowska, Konwiktorska, Sanguszki, Rybaki).

Po przejechaniu całej trasy, przy Parku Fontann rozpocznie się trzygodzinny piknik rowerowy. Przygotowano wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i starszych.

Dzieci będą mogły wziąć udział w grach, zabawach integracyjnych i edukacyjnych, poskakać na trampolinie oraz spróbować swoich sił na monocyklu. Dodatkowo, na najmłodszych będą czekały stoiska partnerów kampanii Rowerowy Maj, między innymi: Kina w trampkach, Teatru Guliwer czy Fundacji Legii. A starsi uczestnicy przejazdu i pikniku będą mogli przetestować różnego rodzaju rowery przy stoisku firmy Decathlon, oraz odświeżyć zasady udzielania pierwszej pomocy przy stoisku Rowerowej Grupy Ratowniczej.

Przejazd rolkarzy odbędzie wieczorem w godz. 19 – 22.45. Trasa wiedzie ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, Domaniewska, Wołoska, Racławicka, Żwirki i Wigury, Raszyńska, Towarowa, Okopowa, al. Solidarności, pl. Bankowy, Marszałkowska, Królewska, Krakowskie Przedmieście.

W niedzielę, 23 kwietnia w godz. 9 – 14.30 odbędzie się Orlen Warsaw Marathon. Na czas imprezy biegowej częściowo wyłączonych z ruchu będzie kilkanaście ulic, m.in.: Wybrzeże Szczecińskie, Most Świętokrzyski, Puławska, al. Komisji Edukacji Narodowej, Jana III Sobieskiego. Zwężona będzie Wisłostrada.

Start i meta biegu znajdą się na ul. Wybrzeże Szczecińskie przed Stadionem PGE Narodowym. Ze względu na montaż sceny odcinek od Mostu Józefa Poniatowskiego do Mostu Świętokrzyskiego będzie wyłączony z ruchu i parkowania od godz. 6.30 do godz. 16.15.

Uczestnicy Orlen Warsaw Marathon wystartują w niedzielę o godz. 9 z ul. Wybrzeże Szczecińskie. Wraz z przemieszczaniem się biegaczy sukcesywnie będą wyłączane z ruchu kolejne ulice. Orlen Warsaw Marathon będą towarzyszyły dwie imprezy.

W sobotę, 22 kwietnia w godzinach 16.00 – 17.00 zamknięta będzie ul. Myśliwiecka ze względu na organizację Orlen Warsaw Games. Natomiast w niedzielę, 23 kwietnia odbędzie się Bieg Oshee na 10 km. Uczestnicy tego biegu również wystartują z ul. Wybrzeże Szczecińskie sprzed Stadionu PGE Narodowego i pobiegną w kierunku Gocławia.

