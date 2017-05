Statkiem po Wiśle

Ruszyły rejsy statków po Wiśle.

– Cały czas rozwijamy ofertę wiślanych atrakcji. Warszawiacy dobrze już zadomowili się na nadwiślańskich plażach i bulwarach. Teraz czas ich uwagę skierować również na samą rzekę. W Roku Rzeki Wisły jest to szczególnie istotne – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. – Oferta Warszawskiej Żeglugi Rekreacyjnej pozwoli mieszkańcom nie tylko przemieszczać się pomiędzy kolejnymi nadwiślańskimi atrakcjami. Sama podróż z pewnością będzie dużą rozrywką, która pozwoli dostrzec inne oblicze rzeki. Nie można także zapomnieć o rekreacji. Na wszystkich śmiałków czekają kajaki i deski SUP­ – dodaje.

Warszawska Żegluga Rekreacyjna zrzesza zaangażowane w rozwój wiślanej żeglugi inicjatywy: Pomost 511 z Flotą 511, Przystań Aquatica, Fundację Szerokie Wody, Po Wiśle i Taxi Wisła. W rozpoczętym już sezonie, dzięki wzajemnemu wsparciu i koordynacji ze strony Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, zorganizowany zostanie sprawny i atrakcyjny system usług rekreacyjnych dedykowanych Wiśle.

Mieszkańcy stolicy mogą korzystać z takich atrakcji jak: rejsy łodziami drewnianymi – batami, szkutami, krypami; rejsy katamaranem i sporty wodne: kajaki oraz deski SUP ze szkoleniami. SUP, czyli Stand Up Paddling to połączenie połączenie surfingu i kajaków. Aby uprawiać ten sport niezbędna jest długa i wyporna daska, umożliwiająca stanie, oraz wiosło, za pomocą którego można poruszać się po awkenie.

Nie są to jednak jedyni przewoźnicy operujący na Wiśle. Swoje łodzie, statki i inne jednostki pływające udostępniają także m.in. Fundacja Do Dzieła! Współpracująca z iBarką, Fundacja Kultury Multikulti pływająca łodziami Miami Wars, a także Wisła Warszawie operująca Inną Bajką w Wawrze. Na Młociny powrócą również katamarany Kurka Wodna i Kaczka Dziwaczka.

– Wszystkie atrakcje łączy jedna idea. Chcemy by warszawiacy i bywalcy Dzielnicy Wisła bezpłatnie lub za symboliczną odpłatnością mogli skorzystać z jak największej oferty żeglugowej. Mam nadzieję, że dzięki rozmaitości floty i liczbie żeglugowych połączeń, Warszawska Żegluga Rekreacyjna stanie się przepisem na sukces – mówi Michał Olszewski.

Elementem wiślanego krajobrazu jest Warszawska Linia Turystyczna. Podobnie jak w latach ubiegłych oba brzegi Wisły połączyły cztery przeprawy promowe. Kursują na trasach łączących przystanki Podzamcze Fontanny – zoo (Wilga); most Poniatowskiego – Stadion Narodowy (Pliszka); Cypel Czerniakowski – Saska Kępa (Słonka) oraz Łomianki – Nowodwory (Turkawka).

Wypłynął również tramwaj wodny. „Wars" zabiera pasażerów z przystanku most Poniatowskiego w blisko półtoragodzinny rejs, podczas którego można podziwiać wyjątkową panoramę Warszawy.

Inną propozycją jest rejs po Zalewie Zegrzyńskim statkiem Zefir do Serocka (statek odpływa z przystanku Żerań Cementownia, dojazd autobusami linii 705, 735 i 126 oraz pociągami SKM linii S3). Za rejs do Serocka trzeba zapłacić 36 zł (ulgowy – 18 zł), a za przejażdżkę tramwaje wodnym – 18 zł (ulgowy – 9 zł). Przeprawa promem jest bezpłatna.

