Gdzie będą korki?

Kolejny fragment ul. Radzymińskiej zyska nową nawierzchnię – w najbliższy weekend frezowanie jezdni do centrum.

Od piątku, 19 maja od godz. 22.00 do poniedziałku, 22 maja do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia ul. Radzymińskiej na odcinku od ul. Bystrej do ul. Młodzieńczej.

Wyłączona z ruchu będzie jezdnia prowadząca w kierunku al. Solidarności. Ruch będzie odbywał się po drugiej jezdni, na której będzie po jednym pasie w każdym kierunku. Kierowcy jadący w kierunku al. Solidarności przejadą na drugą jezdnię przez przewiązkę na skrzyżowaniu z ul. Bystrą, a na właściwą jezdnię wrócą na skrzyżowaniu z ul. Młodzieńczą.

Zamknięty będzie wyjazd na ul. Radzymińską z ulic Krynoliny i Mroźnej.

Na jezdni wyłączonej z ruchu zostanie wymieniona nawierzchnia.

