Budowa trasy na finiszu

Budowa Trasy Świętokrzyskiej zbliża się do końca. Niemal gotowe są już jezdnie, tunele kolejowe, chodniki i drogi rowerowe.

autor: Gardziński Robert źródło: Fotorzepa Roboty drogowe +zobacz więcej

Umowę na zaprojektowanie i budowę tego odcinka Trasy Świętokrzyskiej (od ul. Zabranieckiej do Dworca Wschodniego) podpisano w 2015 roku, prace terenie rozpoczęły się październiku. Ulica ma być gotowa we wrześniu 2017 r.

Długość tego odcinka Trasy Świętokrzyskiej to 1,2 km.

- Jest to jedna z ważniejszych inwestycji, związana również z rewitalizacją Pragi. Ta trasa odciąży praskie ulice i będziemy mogli je zmieniać tak, aby stały się przyjaźniejsze dla mieszkańców – przypomina Michał Olszewski, zastępca Prezydenta Warszawy.

Trasa ta umożliwi komunikację między dzielnicą Praga-Północ a Targówkiem. Trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki, drogi rowerowe. Jest tam także miejsce na planowaną trasę tramwajową. Trasa przekracza w trzech miejscach tory biegnące do Dworca Wschodniego – są tam tunele. Przebudowano także tory i trakcję tramwajową tam gdzie ulica przecina tory.

Drogowcom zostały jeszcze do zbudowania jezdnie przy tunelach, ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni na jezdniach, oznakowanie, montaż sygnalizacji świetlnych. I urządzenie zieleni – posadzonych zostanie 140 drzew, ok. 4 tys. krzewów a trawniki zajmą ok. 4,5 ha terenu.

Drogowcy zaplanowali także pierwsze zmiany w ruchu drogowym związane z budową odcinka Trasy Świętokrzyskiej od ul. J. Zamoyskiego do Targowej. Od środy, 31 maja od godz. 22 zamknięta dla ruchu będzie ul. J. Zamoyskiego na odcinku od ul. Sokolej do ul. K. Marcinkowskiego. Jadący ul. Sokolą na skrzyżowaniu z ul. J. Zamoyskiego będą musieli skręcić w prawo w kierunku ul. Targowej. Natomiast jadący od strony ul. Targowej będą mogli tylko pojechać w kierunku Mostu Świętokrzyskiego. Połączenie z ul. J. Zamoyskiego straci ul. Sprzeczna.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: K. Marcinkowskiego – Targowa; Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – S. Okrzei; Targowa – ks. I. Kłopotowskiego. Po północnej stronie ulicy utrzymane będzie przejście dla pieszych. Tak będzie do września. Autobusy linii 135 zostaną skierowane na trasę objazdową: Pl. Hallera – ... – al. Solidarności – Targowa – Zamoyskiego – Grochowska – ... – PKP Olszynka Grochowska.

Długość całej Trasy Świętokrzyskiej od mostu Świętokrzyskiego do ul. Zabranieckiej to ponad 3 km. Całość została podzielona na etapy: ul. Wybrzeże Szczecińskie – J. Zamoyskiego - budowa zakończona w 2014 r.; Dworzec Wschodni (al. Tysiąclecia) – Zabraniecka - odcinek w budowie, zakończenie wrzesień 2017 r.; ul. J. Zamoyskiego – Targowa, bez przebudowy skrzyżowania z ul. Targową - odcinek w budowie, zakończenie prac koniec 2017 r.; ul. Targowa – Dworzec Wschodni (al. Tysiąclecia) z przebudową skrzyżowania z ul. Targową - trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej, przewidywany termin rozpoczęcia budowy 2018 r., czas realizacji ok. 12 miesięcy.

