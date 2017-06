Rusza Orange Festival. Jak dojechać

Na Torze Wyścigów Konnych startuje Orange Warsaw Festival. Uczestnicy imprezy mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji.

źródło: Alter Art Imagine Dragons rozpoczęli swoją karierę w Las Vegas. Przypomina ruletkę, w której Amerykanom sprzyja szczęście. +zobacz więcej

Festiwal potrwa dwa dni. Na głównej scenie festiwalu pojawią się headlinerzy – w piątek Kings Of Leon, a w sobotę - Imagine Dragons. Każdy z koncertowych dni na Orange Stage „zamkną" czołowi artyści elektroniki, Martin Garrix (piątek, 2 czerwca, 23) i Justice (sobota, 2 czerwca, 23.15). Dla Justice koncert w ramach Orange Warsaw Festival będzie pierwszym występem w stolicy i jednym z zaledwie kilku europejskich koncertów promujących ich ubiegłoroczną płytę „Woman". Nad premierowymi piosenkami pracują z kolei muzycy Kodaline i Years & Years. Oba zespoły będzie można usłyszeć na głównej scenie w piątek, 2 czerwca, odpowiednio o 17 i 19.

Wystąpią też polscy wykonawcy. Natalia Nykiel i zespół KAMP! są świeżo po premierach nowych singli.

Dzięki współpracy organizatora festiwalu i miasta Warszawy wszyscy uczestnicy festiwalu będą mogli korzystać z transportu miejskiego na podstawie festiwalowej opaski. Dotyczy to przejazdów środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Warszawę w granicach 1. strefy biletowej od 2 czerwca 2017 r. do 4 czerwca 2017 r. do godz. 6.

Do przejazdów uprawniać będzie ważna opaska festiwalowa, zawierająca dokładną datę wydarzenia, umieszczana na nadgarstku każdego uczestnika festiwalu. Aby ułatwić wszystkim miłośnikom muzyki poruszanie się po Warszawie w dniu koncertów, punkty wymiany biletów na opaski są już otwarte. Punkt zlokalizowany jest na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec przy bramie wejściowej od strony ul. Puławskiej. W dniach festiwalu wymiana karnetów i biletów na opaski będzie odbywała się: 2 czerwca w godz. 13-1.30 oraz 3 czerwca w godz. 14-1.30.

Podczas festiwalu Warszawa zapewnia dodatkowe rozwiązania komunikacyjne. Prócz regularnych linii autobusowych i tramwajowych mających swoje przystanki w okolicach Wyścigów, na trasie Metro Wilanowska (przystanek 16) – Wyścigi (przystanek 01) będzie uruchomiona dodatkowa linia 300 (w godz. 14.30-23.00, do godz. 20.30 kursowanie co 10 minut, od godz. 20.30 do ok. godz. 23.00 kursowanie odbywa się co 15-20 minut).

Po koncertach zostanie uruchomiona jednokierunkowo na trasie Wyścigi (przystanek 01) - Metro Ursynów (przystanek 02) dodatkowa linia „Do Metra". Linia będzie kursowała od godz. 23 do około godz. 3. Odjazd ostatniego autobusu jest zsynchronizowany z ostatnim kursem metra.

