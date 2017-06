Kolejne uliczne problemy

Demonstracje i uroczystości religijne spowodują utrudnienia w ruchu samochodów na ulicach stolicy w sobotę i niedzielę - ostrzega ratusz.

Na sobotę i niedzielę (3 i 4 czerwca) zgłoszono kilka zgromadzeń publicznych i przemarszów. Możliwe są zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Zgłoszone zgromadzenia publiczne : sobotę, 3 czerwca w godz. 12.00 – 15.00 odbędzie się zgromadzenie przed gmachem Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej, a następnie przemarsz ulicami: Miodowa, Kapucyńska, al. Solidarności, pl. Bankowy, Marszałkowska, Królewska, Krakowskie Przedmieście; w sobotę, 3 czerwca w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się zgromadzenie w Al. Jerozolimskich (na wysokości dworca PKP Warszawa Śródmieście), a następnie przemarsz ulicami: Al. Jerozolimskie (do ul. Emilii Plater jezdnia w kierunku Ochoty, a dalej jezdnia w kierunku centrum), pl. A. Zawiszy, Raszyńska (jezdnia w kierunku centrum), Koszykowa, pl. Konstytucji, Marszałkowska (jezdnia w kierunku Mokotowa) do pl. Defilad.

W sobotę, 3 czerwca w godz. 19.00 – 21.00 odbędzie się impreza NightSkating Warszawa i przejazd na rolkach. Uczestnicy NightSkating Warszawa wyruszą sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na ul. Krakowskie Przedmieście i będą przemieszczali się ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Jerozolimskie, Emilii Plater, Świętokrzyska, Rondo ONZ, al. Jana Pawła II, Stawki, Okopowa, al. „Solidarności", pl. Bankowy, Marszałkowska, Królewska, Krakowskie Przedmieście. Na trasie przejazdu mogą występować chwilowe zatrzymania w ruchu pojazdów.

W niedzielę, 4 czerwca w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się zgromadzenie przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego przy al. J.Ch. Szucha, a następnie przemarsz ulicami: al. J.Ch. Szucha, pl. Unii Lubelskiej, Marszałkowska, pl. Zbawiciela, Marszałkowska do pl. Konstytucji.

W niedzielę, 4 czerwca w godz. 20.00 – 24.00 odbędzie się zgromadzenie i przemarsz ulicami: Łazienkowska, Rozbrat, Książęca, Rondo gen. Ch. de Gaulle'a, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście do pl. Zamkowego.

Uroczystości Święta Dziękczynienia. W dniach 3-5 czerwca wyłączona z ruchu będzie al. Rzeczypospolitej. Od soboty, 3 czerwca od godz. 9.00 po poniedziałku, 5 czerwca do godz. 6.00 wyłączona z ruchu będzie zachodnia jezdnia (w kierunku Świątyni Opatrzności Bożej) pomiędzy ul. Prymasa A. Hlonda a Sejmu Czteroletniego.

Ponadto, w związku z organizacją uroczystości przy Świątyni Opatrzności Bożej w niedzielę, 4 czerwca od godz. 6.00 do 22.00 zamknięte dla ruchu będą: · wschodnia jezdnia (w kierunku centrum) al. Rzeczypospolitej od ul. Sejmu Czteroletniego do F. Klimczaka, · ul. Prymasa A. Hlonda od al. Rzeczypospolitej do ul. św. U. Ledóchowskiej. Wyznaczone zostaną miejsca postojowe na ulicach: wschodnia jezdnia al. Rzeczypospolitej od ul. F. Klimczaka do al. Wilanowskiej (w godz. 6.00 – 22.00), zachodnia jezdnia al. Rzeczypospolitej od al. Wilanowskiej do ul. Prymasa A. Hlonda (w godz. 11.45 – 22.00), ul. Przyczółkowa od F. Klimczaka do A. Branickiego. W niedzielę, 4 czerwca w godz. 8.00 – 12.00 z pl. marsz. J. Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej przejdzie pielgrzymka Święta Dziękczynienia.

Trasa pielgrzymki prowadzi z pl. marsz. J. Piłsudskiego ulicami: Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Rondo gen. Ch. de Gaulle'a, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Belwederska, Jana III Sobieskiego, al. Wilanowska, al. Rzeczypospolitej, Prymasa A. Hlonda.

zw.com.pl