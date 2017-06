W tych miejscach będą korki

Zmiany komunikacyjne wymuszą drogowcy, sportowcy, a także kibice piłki nożnej.

Zmiany wprowadzi wykonawca II linii metra na Woli. Wyłączonym z ruchu odcinkiem ul. Górczewskiej (od skrzyżowania ulic Elekcyjnej i Deotymy do wjazdu do centrum handlowego) mogą poruszać się tylko autobusy, taxi i MTON oraz posiadający identyfikatory właściciele, najemcy i prowadzący działalność gospodarczą w budynkach wzdłuż ul. Górczewskiej.

Natomiast w niedzielę, 11 czerwca, przez całą dobę całkowicie zamknięta dla ruchu będzie ul. Górczewska na odcinku od ul. Góralskiej do Elekcyjnej. To oznacza zmiany w trasach autobusów linii linii 154, 171, 190, 523 i Z-9 a także zakaz ruchu dla pojazdów z identyfikatorami.

Nowy asfalt drogowcy ułożą na ul. Człuchowskiej. Tym razem remontowana będzie południowa jezdnia - frezowanie obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicami Karabeli i Rozłogi do Powstańców Śląskich. Fragment w stronę ul. Lazurowej zostanie wyremontowany w ramach trwającej przebudowy ul. Lazurowej.

Od piątku, 9 czerwca od godz. 22.00 do poniedziałku, 12 czerwca do godz. 4.00 wyłączony z ruchu będzie południowa jezdnia ul. Człuchowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Powstańców Śląskich. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Lazurową – Górczewską – Powstańców Śląskich lub Lazurową – Połczyńską –Powstańców Śląskich. Ruch w przeciwnym kierunku będzie odbywał się bez utrudnień.

Połączenia z ul. Człuchowską nie będą miały ulice: Rozłogi, Siemiatycka, Okrętowa, Drzeworytników i Świetlików (wyjeżdżający z tych ulic powinni się kierować na południe, w stronę ul. Sterniczej). Przejścia dla pieszych będą zamykane przemiennie.

W sobotę, 10 czerwca w godz. 12.00 – 15.00 na ulice wyjadą rowerzyści Warszawskiej Masy Krytycznej. Rowerzyści spotkają się na pl. Bankowym, z którego wyruszą na przejazd z okazji zakończenia Europejskiej Rywalizacji Rowerowej i Rowerowego Maja.

Trasa przejazdu będzie prowadziła następującymi ulicami: al. „Solidarności", al. Jana Pawła II, T. Chałubińskiego, al. Niepodległości, J.P. Woronicza, Puławska, pl. Unii Lubelskiej, al. J.Ch. Szucha, pl. Na Rozdrożu, Aleje Ujazdowskie, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Rondo gen. Ch. de Gaulle'a, Nowu Świat, Świętokrzyska, Marszałkowska, p. Defilad.

Na trasie przejazdu mogą występować chwilowe zatrzymania w ruchu pojazdów.

W sobotę, 10 czerwca o godz. 20.45 na PGE Narodowym odbędzie się mecz piłki nożnej w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata pomiędzy reprezentacjami Polski i Rumunii. W godz. 18.00 – 20.45 z ruchu indywidualnego za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe, pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński.

Dopuszczony zostanie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Po zamknięciu strefy Saskiej Kępy, autobusy linii 117, 138 i 146 nie będą kursowały ul. Francuską (pojadą ul. Zwycięzców, Saską i al. J. Waszyngtona).

Po zakończeniu imprezy policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu al. Zielenieckiej, Mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy Rondem gen. Ch. de Gaulle'a a Rondem J. Waszyngtona. W przypadku zamknięcia przez policję Mostu Józefa Poniatowskiego i al. Zielenieckiej na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521, N02, N22, N24 i N72.

W niedzielę, 11 czerwca w godz. 9.00 – 16.30 odbędzie się impreza 5150 Warsaw Triathlon. Ulica Senatorska, pomiędzy Wierzbową a Moliera będzie zamknięta od godz. 6.00 rano w sobotę, 10 czerwca do godz. 22.00 w niedzielę, 11 czerwca.

W niedzielę, 12 czerwca zmian w ruchu drogowym kierowcy mogą się spodziewać w godz. 9.00 – 16.30. Poszczególne odcinki ulic będą wyłączane z ruchu w miarę przemieszczania się zawodników. Trasa rowerowa zaczyna się w Białobrzegach, zawodnicy wjadą do Warszawy ul. Płochocińską i będą się przemieszczali ulicami: Modlińską (jezdnia wschodnia), płk. R. Kuklińskiego (jezdnia północna), Mostem M. Skłodowskiej-Curie (jezdnia północna) Wybrzeżem Gdyńskim (jezdnia zachodnia), Wybrzeżem Gdańskim (jezdnia zachodnia), Wenedów, Zakroczymską, Konwiktorską, Bonifraterską, pl. Krasińskich, Miodową, Senatorską. Na ul. Senatorskiej odstawią rowery i rozpoczną bieg na trasie: pl. Teatralny, Wierzbowa, pl. marsz, J. Piłsudskiego, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Krakowskie Przedmieście, Karowa, Browarna, Karowa, Krakowskie Przedmieście, Ossolińskich, marsz. F. Focha, Moliera.

W związku z organizacją imprezy w dniach 9-11 czerwca wyłączone z parkowania będą ul. Senatorska (od ul. Wierzbowej do ul. Moliera) i pl. Teatralny, a w niedzielę, 11 czerwca ul. Płochocińska (przy giełdzie samochodowej) i ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

zw.com.pl