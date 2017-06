Uwaga zmiany komunikacyjne

"Wianki nad Wisłą", a także bieg spowodują poważne utrudnienia w poruszaniu się samochodami po stolicy.

W sobotę w Multimedialnym Parku na Podzamczu odbędzie się impreza "Wianki nad Wisłą". W godz. 18.00 – 4.00 wyłączona z ruchu będzie Wisłostrada pomiędzy ul. R. Sanguszki a Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Od soboty, 24 czerwca, od godz. 18.00 do niedzieli, 25 czerwca do godz. 4.00 zamknięte będą obydwie jezdnie ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku od ul. R. Sanguszki do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Jadący Wisłostradą od strony Mokotowa będą mogli dojechać i skręcić w ul. Grodzką, a dla jadących od strony Żoliborza wytyczona zostanie tymczasowa zawrotka przed ul. R. Sanguszki. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Z. Krasińskiego, gen. W. Andersa, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie.

Zorganizowane zostaną specjalne miejsca parkingowe. Parkingi zlokalizowane będą na skrajnych dwóch pasach ruchu Wisłostrady (w obu kierunkach) na odcinku od ul. R. Sanguszki do ul. Z. Krasińskiego. Komunikacja: Autobusy linii 118, 185 i 385 skierowane zostaną na trasy objazdowe m.in. ulicami A. Mickiewicza i gen. W. Andersa. W nocy z 24 na 25 czerwca do godz. 1.00 pociągi obydwu linii metra będą kursowały z częstotliwością ok. 7 min. Uruchomione zostaną również dodatkowe kursy linii tramwajowych numer: 1, 3, 23, 26 i 28 oraz autobusowych: 509 i 527.

W niedzielę, 25 czerwca w godz. 14.00 – 18.00 w rejonie PGE Narodowego odbędzie się impreza biegowa „The Color Run". Festiwal „The Color Run" rozpocznie się o godz. 13.00 na błoniach PGE Narodowego. Biegacze wystartują o godz. 14.00 i przebiegną na trasie prowadzącej ulicami: błonia PGE Narodowego, Sokola, Wybrzeże Szczecińskie, Sokola, R. Siwca, PGE Narodowy, al. Zieleniecka (chodnik), błonia PGE Narodowego.

Autobusy linii 125 i 202, jadące w kierunku krańca Metra, pojadą ul. Sokolą. Natomiast w kierunku krańców Gocław będą jechały ulicami: Sokola – Zamoście – Wybrzeże Szczecińskie – S. Okrzei – Targowa i dalej swoimi trasami.

