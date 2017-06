Tramwaje jadą inaczej

Od niedzieli wyłączony będzie ruch tramwajowy w trzech punktach miasta. Prace prowadzone będą w al. Solidarności, na ulicy Obozowej i Targowej.

Prace prowadzone będą na ul. Targowej, w al. Solidarności i na ulicy Obozowej.

Na ul. Targowej, w pobliżu ul. 11 Listopada, trwa budowa szybu wydobywczego dla tarcz TBM drążących tunele II linii metra. Tarcze Maria i Anna drążą już tunele ze stacji przy ul. Trockiej. Gdy dotrą do stacji Dworzec Wileński i skończą pracę trzeba będzie je wyjąć spod ziemi. Dlatego na końcu komory torów odstawczych za stacją wybudowany zostanie szyb przez który dźwig wydobędzie rozmontowane tarcze na powierzchnię.

Z tego powodu wyłączony z ruchu został jednokierunkowy odcinek ul. Targowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wileńską i 11 Listopada. Natomiast od 25 czerwca wstrzymany jest ruch tramwajów jadących ul. Targową pomiędzy Kijowską a 11 Listopada.

To wyłączenie jest połączone z wyłączeniem ruchu tramwajów w al. Solidarności. Tramwajarze będą remontowali trambuspas na Moście Śląsko-Dąbrowskim – naprawią ubytki w nawierzchni i wykonają w nowej technologii ok. 50-metrowy testowy odcinek nowej nawierzchni.

W pierwszym etapie prac, od 25 czerwca do 2 lipca, wyłączony z ruchu zostanie fragment trambuspasa. Autobusy i samochody będą jeździły sąsiednimi pasami ruchu. Na wysokości prowadzonych prac zostaną one jednak zwężone i wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.

Potem, od 2 do 10 lipca ruch na moście zostanie wstrzymany całkowicie – na Pradze samochody będą kierowane na ul. J. Sierakowskiego. Na lewym brzegu Wisły możliwy będzie dojazd al. Solidarności do ul. Nowy Zjazd oraz wjazd ul. Grodzką na al. Solidarności. Proponowane objazdy prowadzą mostem Świętokrzyskim i Gdańskim.

Od 25 czerwca do 23 lipca tramwaje nie kursują pomiędzy pl. Wileńskim a pl. Bankowym oraz ul. Targową od alei Solidarności do ul. Kijowskiej. W al. Solidarności, za pl. Bankowym, zamontowany zostanie rozjazd umożliwiający zmianę kierunku jazdy tramwajów dwukierunkowych dojeżdżających z Woli.

Trwa remont linii kolejowej nr 20 (tzw. obwodowej z Dworca Zachodniego do Gdańskiego m.in. wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia). Kolejarze w ramach tego remontu wybudują nowe wiadukty nad ulicami M. Kasprzaka, Wolską i Obozową. W pierwszej kolejności stare konstrukcje muszą jednak zostać rozebrane. W tym czasie ulice pod kolejowymi przeprawami będą wyłączone z ruchu ze względów bezpieczeństwa. Kolejarze rozebrali już wiadukt nad ul. M. Kasprzaka i Wolską, teraz planują demontaż tego nad ul. Obozową.

Od 25 czerwca do 9 lipca zamknięty dla ruchu jest odcinek ul. Obozowej od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Wawrzyszewskiej. Jadący od strony centrum mogą dojechać tylko do ul. Wawrzyszewskiej i zawrócić przed placem budowy. Natomiast jadący od strony Bemowa muszą skręcić w al. Prymasa Tysiąclecia. Objazd jest poprowadzony ulicami Młynarską i Wolską do al. Prymasa Tysiąclecia.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 10 lipca. Potem rozpoczną się roboty związane z budową nowej konstrukcji, a ruch samochodów i pieszych w ciągu ul. Obozowej zostanie przywrócony. Przez trzy dni, od 25 do 27 czerwca, w czasie prac rozbiórkowych zamknięty będzie również chodnik po obydwu stronach ul. Obozowej. Piesi będą musieli korzystać z przejścia w rejonie ul. Radziwie. W kolejnych dniach przejście dla pieszych będzie utrzymane tylko po jednej stronie ulicy – w zależności od etapu prowadzenia prac po północnej lub po południowej stronie.

W niedzielę, 25 czerwca wstrzymane zostanie również kursowanie tramwajów ulicą Obozową i Młynarską, na odcinku od alei Prymasa Tysiąclecia do ul. Wolskiej. Z drugiej strony, od Bemowa, dojadą do przystanków przy ul. W. Majakowskiego – tutaj zamontowany będzie rozjazd na którym tramwaje zmienią kierunek jazdy.

Tramwaje wrócą na ul. Obozową na początku września po zakończeniu robót przy wiadukcie. Tę przerwę wykorzystają Tramwaje Warszawskie, które wyremontują torowisko na odcinku od ul. Płockiej do Wawrzyszewskiej.

Tramwajarze zrobią tu kolejne w Warszawie zielone torowisko, wyremontują przystanki. Prace te będą wiązały się w wyłączeniem z ruchu pasów przyległych do torowiska.

W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na ul. ul. Krasnobrodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Chodecką do Trasy Toruńskiej. Utrudnienia potrwają do 26 czerwca do godz. 4. Połączenia z ul. Krasnobrodzką nie będzie miała ul. Turmoncka.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy został poprowadzony ul. Łojewską lub L. Kondratowicza. Przejścia dla pieszych są zamykane naprzemiennie. Od strony Trasy Toruńskiej utrzymany jest dojazd do stacji paliw i bocznej jezdni wzdłuż trasy. W tych dniach nieczynna będzie pętla autobusowa Bródno-Podgrodzie a autobusy linii 114, 118, 169, 227, 409 i 500 pojadą zmienionymi trasami.

Także w weekend zamknięte będzie skrzyżowanie ul. Strażackiej i Zesłańców Polskich. Dzielnica Rembertów wybuduje tu rondo. Przejazd zostanie zamknięty do poniedziałku 26 czerwca ok. godz. 4. Objazd są poprowadzone ulicami: Czwartaków – I. Paderewskiego – al. gen. A. Chruściela „Montera". Swoje trasy zmienią autobusy linii 143, 199 i N24.

Od 25 czerwca linie tramwajowe: 3, 6, 20, 24, 26, 28 i 35 pojadą objazdami, a kursowanie linii: 4, 11, 13, 23, 25 i 44 zostanie zawieszone. Pasażerowie będą mogli skorzystać z uzupełniających linii tramwajowych 70, która będzie kursowała tylko w godzinach szczytu, 71 i 73.

