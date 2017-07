Śląsko Dąbrowski już otwarty

Otwarty został most Śląsko-Dąbrowski. Przy Starym Mieście pasażerowie mogą korzystać z nowych platform przystankowych.

Na most Śląsko-Dąbrowski wróciły autobusy i samochody. Zakończyła się budowa wyniesionych platform przystankowych przy Starym Mieście, Tramwaje Warszawskie kończą remont pasa tramwajowo-autobusowego.

Przy Starym Mieście powstały nowe przystanki – pasażerowie nie będą już wsiadali do tramwajów i autobusów z jezdni.

– Będzie obserwowali, czy to rozwiązanie się sprawdza – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta Warszawy. – Będziemy chcieli takie przystanki zrobić także w innych miejscach, np. na ul. Stawki - dodaje.

Na wspólnym tramwajowo-autobusowym przystanku pasażerowie mają dla siebie wyniesioną do poziomu wejścia do pojazdu platformę przystankową, która jest połączona z chodnikiem. Dzięki temu łatwiej mogą wsiadać i wysiadać z niskopodłogowych tramwajów i autobusów. Autobusy natomiast mogą podjechać blisko do krawędzi platformy bo jej brzeg wyznacza specjalny, wyprofilowany krawężnik.

Samochody na wysokości przystanków będą musiały wjechać na wyniesioną platformę przystankową co poprawi bezpieczeństwo – konieczna będzie uważniejsza jazda i zmniejszenie prędkości. Wyremontowany został także chodnik – teraz leżą na nim granitowe płyty, są też nowe wiaty przystankowe.

Tramwaje Warszawskie wymieniły nawierzchnię trambuspasa i wykonały w nowej technologii ok. 50-metrowy testowy odcinek nawierzchni. Nowa testowana nawierzchnia jest betonowa i zespolona ze zbrojeniem płyty mostu. W następnym tygodniu prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe.

Autobusy linii nocnych N11, N16, N21, N61, N66 oraz N71, a także dziennych 160, 190, 527 od 22 lipca wróciły z tras objazdowych. Zlikwidowane zostały zastępcze linie autobusowe Z-7 oraz Z90. Natomiast linia Z-3 będzie miała zmienioną trasę: Nowe Bemowo - Powstańców Śląskich - Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - Kijowska - Dw. Wschodni.

