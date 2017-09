Będą nowe parkingi

ZTM ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej miejskiego parkingu na Mokotowie.

To krok do realizacji programu budowy miejskich parkingów, na który w czerwcu Rada Warszawy przeznaczyła 25 mln zł. W sumie na program zostanie zarezerwowane 200 mln zł, co pozwoli na wybudowanie w ciągu najbliższych lat ok. 10 parkingów na ponad 2 tys. miejsc.

Jako jeden z pierwszych, pilotażowych obiektów ma zostać wybudowany parking przy ul. Orzyckiej. Właśnie ruszył przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i przeprowadzenie niezbędnych analiz.

Wykonawca będzie miał za zadanie m.in. opracowanie studium wykonalności, analizy finansowej oraz wielobranżowej, dwuwariantowej koncepcji parkingu miejskiego z zagospodarowaniem parteru na przestrzeń handlową, tam bowiem mógłby zostać przeniesiony pobliski bazarek z ul. Gotarda. Budynek ma mieć również nowoczesne wyposażenie: przynajmniej cztery stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, system czujników lub kamer wizyjnych pozwalających określić liczbę wolnych miejsc postojowych (na potrzeby programu e-parkowania) czy też interaktywne tablice informacyjne.

zw.com.pl