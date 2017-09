Zmiany komunikacyjne

Na Ząbkowskiej oraz kilku arteriach Wilanowa, ale także innych ulicach odbywają się imprezy, które mogą powodować zmiany komunikacyjne.

Do dzisiaj zamknięta dla ruchu jest ul. Ząbkowska na odcinku od ul. Targowej do ul. Markowskiej. W tym czasie na ulicy zagości impreza „Noc Pragi i Święto ulicy Ząbkowskiej". Wyłączony z ruchu odcinek ul. Ząbkowskiej można ominąć jadąc ul. Markowską do Kijowskiej i Targowej. Autobusy linii 138, 156, 170, 338, N16 i N66 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

I Królewski Festiwal Biegowy to impreza sportowa na którą ramach Dni Wilanowa zaprasza dzielnica w niedzielę 10 września w godz. 9.00-12.30. Uczestnicy pobiegną ulicami: Przyczółkowa, Ł. Drewny (jezdnia w kierunku Konstancina) do ul. Przekornej i powrót równoległą do ul. Przyczółkowej i Ł. Drewny drogą pieszo–rowerową.

W niedzielę 10 września z godz. 11.30 – 15.00 na ul. E. Schroegera i pl. Konfederacji odbędzie się uroczystość patriotyczna poświęcona pamięci 77. Pułku Piechoty Wojska Polskiego i 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej Okręgu Nowogródek oraz mieszkańców Ziemi Lidzkiej.

Piknik Powstańczy organizowany jest dla mieszkańców Warszawy. Zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, ale także dla starszych uczestników. W programie: pokaz sprzętu wojskowego, gra miejska, konkursy historyczne, personalizacja kart dla dzieci, pokaz czerpania papieru, okolicznościowe nadruki wykonywane na historycznej maszynie dociskowej, tzw. bostonce.

Dla młodszych uczestników pikniku o godzinie 15.15 odbędzie się występ zespołu Arka Noego, a dla starszych od godz. 18 wystąpią: Garwoliński Teatr Muzyczny Od Czapy, Contra Mundum oraz - jako gwiazda wieczoru - zespół Luxtorpeda. Od godziny 21.30 do północy na budynku PWPW przy ul. Rybaki 35 prezentowane będzie widowisko multimedialne z wykorzystaniem techniki mappingu 3D.

