Zgoda na kolejny odcinek POW

Wojewoda mazowiecki wydał zgodę na budowę kolejnego 3,5 kilometrowego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy.

autor: Jakub Ostałowski źródło: Fotorzepa

Droga ta będzie przebiegała przez dzielnicę Wilanów. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Decyzja dotyczy zadania „B" zakładającego budowę fragmentu drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do mostu przez Wisłę o długości ok. 3,5 km. Projekt inwestycji zakłada budowę m.in.: sieci kanalizacji deszczowej, urządzeń i ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych. Projekt obejmuje również przebudowę istniejących sieci dróg publicznych.

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa realizowana w województwie mazowieckim, na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach Ursynów, Wilanów i Wawer. POW umożliwi połączenie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. To także połączenie Trasy Armii Krajowej z węzłem A2 Konotopa do Gdańska i Białegostoku.

