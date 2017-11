Poważne zmiany komunikacyjne

W najbliższych dniach wprowadzone będą zmiany ruchu drogowym spowodowane remontami i inwestycjami.

W piątek, 10 listopada o godz. 20.45 na PGE Narodowym odbędzie się mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami Polski i Urugwaju. W godz. 18.00 – 20.45 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Dopuszczony będzie przejazd autobusów i wyjazd z ul. Francuskiej oraz przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu meczu policja może podjąć decyzję o zamknięciu dla ruchu Mostu Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy Rondem gen. Ch. de Gaulle'a a Rondem J. Waszyngtona.

Od piątku, 10 listopada od godz. 22.00 wyłączony z ruchu będzie środek skrzyżowania ulic Stryjeńskich i Belgradzkiej. Plac budowy zajmie środek skrzyżowania. Jadący ul. Stryjeńskich będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Nie będzie można skręcić w lewo w ul. Belgradzką, trzeba będzie dojechać do ul. Przy Bażantarni. Nie będzie również możliwości skrętu w lewo z ul. Belgradzkiej w ul. Stryjeńskich (w kierunku ul. Wąwozowej). Taka organizacja ruchu wiąże się z przebudową kanalizacji w ramach budowy przedłużenia ul. Belgradzkiej i potrwa do końca roku. Wszystkie prace zakończą się wiosną.

Przez trzy kolejne noce od 14 do 17 listopada w godz. 22.00 – 6.00 zwężona o jeden pas będzie południowa jezdnia ul. Marsa pomiędzy ul. Okularową a ul. Rekrucką. W noce 14/15, 15/16 i 16/17 listopada na odcinku ok. 30 m wyłączony z ruchu będzie lewy pas jezdni prowadzącej w kierunku Starego Rembertowa. W tym czasie kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Utrudnienia związane są z budową odwodnienia w rejonie podpór budowanego wiaduktu.

Od 14 do 21 listopada zamknięta dla ruchu będzie ul. Słodowiecka pomiędzy ul. Powązkowską a osiedlem. Dojazd do osiedla będzie możliwy tylko ul. Piaskową. Utrudnienia związane są z remontem ul. Słodowieckiej.

Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnego etapu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w Wawrze. Wykonawca Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który będzie budował węzeł z Wałem Miedzeszyńskim przygotowuje już tymczasową jezdnię, która umożliwi utrzymanie ruchu w dwóch kierunkach przez cały czas budowy. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu planowane jest na 17 listopada. Na wysokości ulic Ostróżki i Podbiałowej ruch będzie odbywał się jednią, która ominie plac budowy.

