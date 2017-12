Będzie wielki parking na Ochocie

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na przygotowanie koncepcji miejskiego parkingu podziemnego na Ochocie.

To już trzeci miejski parking, którego budowę przygotowuje miasto – wcześniej ogłoszone zostały przetargi na dokumentacje parkingu na Woli pod boiskiem szkolnym przy Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego przy ulicy Chłodnej 36/46 oraz na Mokotowie przy ul. Orzyckiej.

W czerwcu Rada Warszawy przeznaczyła na program budowy miejskich parkingów 25 mln zł. W sumie na program zostanie zarezerwowane 200 mln zł, co pozwoli na wybudowanie w ciągu najbliższych lat ok. 10 parkingów na ponad 2 tys. miejsc.

Kolejny parking powstanie pod boiskiem szkolnym na terenie Szkoły Podstawowej nr 97 im. Leona Kruczkowskiego przy ul. Spiskiej na Ochocie. Parking będzie dwupoziomowy, a koncepcja ma obejmować także odtworzenie oraz zagospodarowanie poziomu terenu oraz wyposażenie w urządzenia (m.in. boisko do koszykówki, siatkówki, bieżnie, siłownia plenerowa).

Parking ma mieć co najmniej 400 miejsc parkingowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych, oraz co najmniej cztery stanowiska umożliwiające ładowanie samochodów elektrycznych; będą także co najmniej trzy równoległe stanowiska postojowe typu „Kiss and Ride".

Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 4 grudnia, a wybrany wykonawca będzie miał 120 dni od daty podpisania umowy na zrealizowanie zamówienia.

zw.com.pl