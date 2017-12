Sylwestrowa komunikacja

Na miejską zabawę sylwestrową na pl. Bankowym najlepiej dojechać komunikacją miejską. Centrum miasta będzie zamknięte dla samochodów.

W niedzielę 31 stycznia od godz. 15 do poniedziałku 1 stycznia do ok. godz. 5 zamknięta dla ruchu będzie ul. Marszałkowska i pl. Bankowy pomiędzy ulicą Królewska a al. Solidarności, ulica gen. W Andersa od al. Solidarności do ul. Nowolipki oraz al. Solidarności pomiędzy al. Jana Pawła II a Wisłostradą. Autobusy i tramwaje pojadą trasami objazdowymi.

Na zmienione trasy, od ok. godz. 15, powinni zwrócić uwagę pasażerowie autobusów linii 107, 111, 157, 160, 190, 222, 227, 520 i 527 a także tramwajów linii 4, 15 i 35. Uruchomiona zostanie linia 74 na trasie Żerań Wschodni – Boernerowo przez most Gdański. Przestaną jeździć tramwaje linii 20.

Od godz. 18 na trasy objazdowe zostaną jeszcze skierowane tramwaje linii 13, 23, 26. Na trasę wyjadą autobusy linii zastępczej Z90 na trasie z Dworca Wileńskiego do ul. Okopowej – autobusy pojadą al. Solidarności, mostem Śląsko-Dąbrowskim, Kapucyńską i dalej Miodową i Krakowskim Przedmieściem do Królewskiej, Grzybowskiej i al. Solidarności.

W przeciwnym kierunku (z Okopowej na Dworzec Wileński) z ulicy Królewskiej pojadą przez pl. marsz. J. Piłsudskiego oraz ulice marsz. F. Focha i Moliera do ul. Nowy Przejazd i na most Śląsko-Dąbrowski.

Ponadto w noc sylwestrową na trasach zmienionych kursować będą autobusy linii N11, N13, N16, N21, N41, N42, N61, N63, N66, N71 i N91. Pociągi metra obydwu linii będą kursowały przez całą noc.

Od niedzieli 31 stycznia ok. godz. 21 do poniedziałku 1 stycznia ok. godz. 2 zamknięta będzie stacja metra Ratusz Arsenał – nie będą się na niej zatrzymywały pociągi.

Linie nocne N13, N24, N25, N33, N35, N37, N42, N43, N44 oraz N64 na swoje przystanki przyjadą częściej. Przez całą noc będą jeździły tramwaje linii: 2, 3, 4, 9, 23 i 33 oraz autobusy 507 i 522.

Na trasy wyjadą dodatkowe pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej (do Sulejówka Miłosny, Otwocka i Wieliszewa). Odjazdy wszystkich dodatkowych pociągów SKM będą odjeżdżały ze stacji Warszawa Śródmieście.

