Poważne zmiany drogowe

Przebudowa ul. Miodowej i pl. Krasińskich i problemy na Jagiellońskiej. Kierowcy powinni zwracać uwagę na znaki drogowe oznajączące roboty drogowe.

autor: Gardziński Robert źródło: Fotorzepa autor: Jakub Ostałowski źródło: Fotorzepa Remont drogi

Od niedzieli 11 marca wieczorem zamknięty dla ruchu będzie pl. Krasińskich pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Świętojerską a Długą. Jadący ul. Bonifraterską będą musieli się rozjechać w prawo lub w lewo w ul. Świętojerską. Podobnie będą musieli zrobić kierowcy dojeżdżający ul. Senatorską do skrzyżowania z ul. Długą. Od strony ul. Świętojerskiej możliwy będzie tylko dojazd do parkingu podziemnego.

Zamykane będą także chodniki. Prace na placu zostały podzielone na dwa etapy – w każdym z nich czynny będzie chodnik tylko po jednej stronie ulicy. W pierwszym otwarty będzie chodnik po stronie Pałacu Krasińskich (Biblioteki Narodowej), a w drugim po stronie gmachu Sądu Najwyższego. Natomiast na skrzyżowaniach z ulicami Świętojerską i Długą czynne będą przejścia dla pieszych przez jezdnie placu tylko po jednej stronie. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez miesiąc.

Objazd zamkniętego pl. Krasińskich zostanie poprowadzony ulicami: Świętojerska – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska. Autobusy linii 116 i 178 oraz nocnej N44 w kierunku krańców WILANÓW, PKP URSUS, DW.CENTRALNY pojadą objazdem ulicami: Świętojerska – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska. Jadąc w przeciwnych kierunkach autobusy tych linii zjadą z ul. Miodowej przez ul. Kapucyńską w al. „Solidarności" i dalej pojadą ulicami gen. W. Andersa i Świętojerską.

Podobnymi trasami, czyli ul. gen. W. Andersa, będzie kursowała linia 180. Linia 222 z pl. Bankowego pojedzie ulicami: gen. W. Andersa – Świętojerska – Bonifraterska – Międzyparkowa – Z. Słomińskiego – Szymanowska – Zakroczymska – Konwiktorska – KONWIKTORSKA. Natomiast autobusy linii 503 będą dojeżdżały do krańca BIELAŃSKA.

Z kolei linia 518 pojedzie ul. Senatorską na pl. Bankowy i dalej będzie kursowała ulicami gen. W. Andersa i A. Mickiewicza.

Następną zmianą, którą w najbliższym czasie (od 25 marca) wprowadzi wykonawca robót, będzie wyłączenie z ruchu ul. Miodowej, pomiędzy ulicami Senatorską a Długą. Prace w tym miejscu potrwają do połowy maja. W trzecim etapie kolejno zamykane będą skrzyżowania z ulicami: Świętojerską, Długą i Senatorską.

Tramwaje Warszawskie wracają z remontem na ul. Jagiellońską. W weekendy 10-11, 17-18, 24-25 marca oraz 7-8, 14-15, 21-22 kwietnia tramwaje nie będą jeździły pomiędzy rondem S. Starzyńskiego a pętlą Żerań FSO.

Tramwaje linii 18 i 20 dojadą do pętli Ratuszowa ZOO. Kursowały będą autobusy linii zastępczej Z20 pomiędzy pętlą Żerań FSO a Dworcem Wileńskim. Tramwajarze będą pracowali także przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos". W sobotę 10 marca w godz. 8.35–19.00 oraz w niedzielę w godz. 12.10-19.00 tramwaje linii 2 i 6 pojadą innymi trasami.

Przypominamy. Od poniedziałku 12 marca do niedzieli 18 marca kolejarze zaplanowali prace na jednym torze podmiejskiej linii średnicowej pomiędzy stacjami Warszawa Śródmieście a Warszawa Powiśle. Pasażerowie muszą przygotować się na duże zmiany w kursowaniu pociągów.

Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 ze Świdra dojadą tylko do stacji Warszawa Powiśle (dodatkowo część kursów zostanie skrócona do stacji Warszawa Wschodnia) a S2 z Sulejówka Miłosnej do Warszawy Wschodniej. Uruchomiona zostanie linia S20, której pociągi będą kursowały w relacji Warszawa Śródmieście – Warszawa Lotnisko Chopina. Dodatkowo nastąpi zmiana rozkładów jazdy linii S3, S9 oraz ZS7.

Pociągi Kolei Mazowieckich, kursujące torami podmiejskimi na linii średnicowej w kierunku wschodnim, pojadą torami dalekobieżnymi przez stację Warszawa Centralna, z pominięciem przystanków: Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. W przeciwnym kierunku pociągi kursować będą bez zmian, przez Warszawę Śródmieście. Ponadto część pociągów kończyć będzie bieg na stacji Warszawa Wschodnia (dla pociągów jadących ze wschodu) lub Warszawa Zachodnia (dla pociągów jadących od zachodu). Zmieni się również rozkład jazdy większości pociągów KM. W tym czasie obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów.

