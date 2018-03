Remont Miodowej i budowa obwodnicy

Drugi etap remontu ul. Miodowej i pl. Krasińskich rozpocznie się w niedzielę. Kolejne prace zapowiadają także wykonawcy Południowej Obwodnicy Warszawy.

Trwa remont pl. Krasińskich i ul. Miodowej. Z powodu prac zamknięty jest pl. Krasińskich, natomiast w godzinach nocnych z niedzieli na poniedziałek (z 25 na 26 marca) zamknięta dla ruchu zostanie ul. Miodowa na odcinku od ul. Długiej do Senatorskiej. Nieprzejezdny będzie odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Długą i Senatorską przy czym ulice Długa i Senatorska pozostaną przejezdne.

Od strony ul. Długiej utrzymany będzie dojazd do L. Schillera. Na zamkniętym odcinku będzie możliwy wyłącznie dojazd do posesji i instytucji mieszczących się przy ul. Miodowej (dojazd do posesji będzie możliwy także ul. Karmelicką, na której będzie w tym czasie obowiązywał ruch dwukierunkowy).

Objazd będzie prowadził ulicami: Świętojerska – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy maja. Nadal (do początku kwietnia) zamknięty dla ruchu pozostanie pl. Krasińskich pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Świętojerską i Długą. Jadący ul. Bonifraterską muszą rozjechać się w prawo lub w lewo w ul. Świętojerską. Możliwy jest tylko dojazd do parkingu podziemnego. W ostatnim etapie prac (po zakończeniu robót na ul. Miodowej) kolejno zamykane będą skrzyżowania z ulicami: Świętojerską, Długą i Senatorską.

Trwa także przebudowa ul. Głębockiej na odcinku od ul. Podwójnej do L. Berensona. Od piątku, 23 marca zwężona będzie ul. Lewandów przed skrzyżowaniem z Głębocką. Na zwężonym odcinku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy – w stronę ul. Głębockiej. Wyłączona z ruchu zostanie północna część jezdni pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Głębocką a pierwszą poprzeczną drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Na zwężonym odcinku wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy – do ul. Głębockiej.

Objazd w przeciwnym kierunku zostanie poprowadzony ulicami: Głębocka – L. Berensona i Oknicka. Utrudnienia związane są z przebudową ul. Głębockiej. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy czerwca, gdy plac budowy przeniesie się na drugą część jezdni. Autobusy linii 120 i 240 w kierunku krańców OLESIN i PUSTELNIK pojadą objazdem ulicami: Głębocka – L. Berensona – Oknicka. Trasy w przeciwnych kierunkach nie zmienią się. Autobusy 304 nadal będą jeździć objazdem, który obowiązuje od 17 marca, czyli w kierunku JESIENNYCH LIŚCI trasą: L. Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Berensona – Kąty Grodziskie. Na ul. Lewandów, za skrzyżowaniem z ul. Oknicką w kierunku Marek zbudowany zostanie przystanek zastępczy OKNICKA 52.

Wykonawca wawerskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w niedzielę 25 marca ok. godz. 22.00 zamknie przejazd kolejowy w Miedzeszynie rejonie skrzyżowania z ulicami Przewodową, Szafirową i Drozdową. Kierowcy będą musieli korzystać z przejazdów przy stacjach Warszawa Falenica (na wysokości ulic Bysławskiej i Walcowniczej) lub Warszawa Radość (na wysokości ulic Panny Wodnej i Izbickiej).

Od piątku, 23 marca od ok. godz. 8.00 zamknięta dla ruchu jest ul. Deptak przy skrzyżowaniu z Mozaikową. Możliwy jest tylko wyjazd na ul. Patriotów. To część przygotowań do budowy węzła drogowego oraz zagłębienia trasy pod ul. Patriotów i torami kolejowymi.

W kolejnym etapie (po otwarciu przejazdu) prac wykonawca planuje zamknąć dla ruchu wschodnią jezdnię ul. Patriotów. Drogowcy zbudowali dodatkowe tory, którymi pociągi będą omijały plac budowy i teraz muszą połączyć je oraz sieć trakcyjną działającą linią kolejową. Dlatego od poniedziałku 26 marca do soboty 14 kwietnia pociągi linii S1 Szybkiej Kolei Miejskiej i linii R7 Kolei Mazowieckich pomiędzy Warszawą Falenica a Warszawą Wawer będą jeździły po jednym torze. Część pociągów linii S1 zostanie skrócona do stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Falenica lub Warszawa Międzylesie. Obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM.

Koleje Mazowieckie uruchomią zastępczą linię autobusowa ZR7, kursującą w 1 i 2 strefie pomiędzy Rondem Wiatraczna a Otwockiem. ZR7: WIATRACZNA – Grochowska – Płowiecka – Błękitna – Widoczna (powrót Widoczna) – Patriotów (jezdnia zachodnia) – Marszałka Józefa Piłsudskiego – Hugona Kołłątaja – Stanisława Staszica – Powstańców Warszawy – Orla (powrót Orla, Świderska).

Od wtorku, 27 marca zwężony będzie wlot ul. Europejskiej w Przyczółkową. Przebudowa tego miejsca jest konieczna przed rozpoczęciem prac związanych z budową węzła z Południową Obwodnicą Warszawy (w czasie tych robót na ul. Przyczółkowej będzie tymczasowa jezdnia omijająca plac budowy).

W kolejnym etapie, od 27 marca do 10 kwietnia, wlot ul. Europejskiej będzie zwężony. Wyłączona z ruchu będzie południowa część jezdni pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Przyczółkową a wjazdem do stacji benzynowej. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się po północnej stronie. Utrzymane będą wszystkie relacje skrętne. Zamknięty będzie natomiast chodnik po południowej stronie jezdni.

zw.com.pl