Autobusy na gaz dla Warszawy

Otwarto oferty w przetargu na dostawę 80 autobusów gazowych. O dostawy dla stolicy stara się dwóch producentów.

Zamówienie Miejskich Zakładów Autobusowych obejmuje dostawę 80 autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG (50 przegubowych i 30 o długości 12 metrów). Równolegle prowadzone jest postępowanie na dziesięcioletnie dostawy gazu wraz z zapewnieniem infrastruktury do tankowania.

To największa inwestycja w tabor niskoemisyjny w historii miejskiej spółki. Oferty w przetargu złożyli: MAN Bus and Truck Sp. z o.o. - 133 311 000 złotych i Solaris Bus and Coach - 140 053 433,40 złotych

Po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 40 tygodni na rozpoczęcie dostaw pojazdów (jednak nie wcześniej niż w 13. tygodniu 2019 roku).

W tej chwili Miejskie Zakłady Autobusowe dysponują 60 autobusami nisko lub bezemisyjnymi (20 pojazdów elektrycznych, 35 gazowych LNG i 5 hybryd), a na koniec roku 2020 ich liczba wzrośnie już do ponad 300.

