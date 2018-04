Biegacze pozamykają drogi

W sobotę i niedzielę zaplanowane zostały biegi uliczne i przemarsz przez most Śląsko-Dąbrowski.

autor: Piotr Nowak źródło: Fotorzepa Uczestnicy biegu +zobacz więcej

W sobotę, 14 kwietnia w godz. 9.00 – 15.00 odbędzie się Reebok Powerun by Runmageddon. Z utrudnieniami na bulwarach nadwiślanych powinni liczyć się piesi i rowerzyści. Zamknięte dla samochodów będą m.in. ulice Bednarska i Podwale. Miasteczko biegowe, start i meta imprezy będą zlokalizowane w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu.

Zawodnicy będą startowali w kilkuosobowych grupach co 15 min. w godz. 9.00 – 13.45. Trasa biegu będzie prowadziła: chodnikiem i drogą dla rowerów wzdłuż ul. Wybrzeże Gdańskie (od ul. R. Sanguszki do Grodzkiej) – przejściem podziemnym pod Wisłostradą na wysokości Zamku Królewskiego – drogą dla rowerów i bulwarami nad Wisłą do plaży Żoliborz i z powrotem do Centrum Nauki Kopernik – drogą dla rowerów wzdłuż ul. Wybrzeże Kościuszkowski (na odcinku Centrum Nauki Kopernik – Bednarska) – przejściem podziemnym pod Wisłostradą na wysokości ul. Bednarskiej – przez Skwer Radiowej Rodziny Matysiaków – ul. Bednarską – ul. Krakowskie Przedmieście – przez pl. Zamkowy – ul. Podwale – ul. Nowomiejska – ul. Mostową – ul. Boleść – ul. Rybaki.

W niedzielę, 15 kwietnia w godz. 10.00 – 14.00 na ulice Mokotowa wybiegną uczestnicy Biegu SGH. W czasie imprezy zamknięta będzie ul. Stefana Batorego oraz zwężone po jednym pasie ul. Puławska i al. Niepodległości.

Start biegów (impreza to biegi na trzech trasach różniących się długością) będzie na ul. Stefana Batorego na wysokości Klubu Stodoła. Ulica od al. Niepodległości do ul. L. Waryńskiego będzie zamknięta dla ruchu od godz. 4.00. O godz. 10.00 wystartują uczestnicy biegu na 5 km i pobiegną ulicami: Stefana Batorego – L. Waryńskiego (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa) – Puławska (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa; uwaga utrudniony będzie wyjazd z niektórych ulic poprzecznych) – A.E. Odyńca – Tyniecka – Szarotki – I. Krasickiego – S. Goszczyńskiego – al. Niepodległości (prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum) – A.J. Madalińskiego – Króżańska – Ligocka – al. Niepodległości do mety w Ogrodach Rektorskich SGH.

O godz. 11.15 wystartuje Bieg dla Dzieci. Jego trasa będzie prowadziła ulicami: Stefana Batorego – Wiśniowa – Rakowiecka (prawy skrajny pas w kierunku al. Niepodległości) – al. Niepodległości (prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum). Natomiast o godz. 12.00 rozpocznie się bieg na 10 km. Jego uczestnicy przebiegną dwukrotnie ulicami: Stefana Batorego – L. Waryńskiego (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa) – Puławska (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa) – A.E. Odyńca – Tyniecka – Szarotki – I. Krasickiego – S. Goszczyńskiego (w drugim okrążeniu biegacze pobiegną ul. I. Krasickiego do ul. A.E. Odyńca) – al. Niepodległości (prawy skrajny pas jezdni w kierunku centrum) – A.J. Madalińskiego – Króżańska – Ligocka (w drugim okrążeniu z pominięciem tych ulic) – al. Niepodległości.

Autobusy linii: 119, 138 i 168 pojadą do Trasy Łazienkowskiej i dalej al. Niepodległości. Linia 167 będzie kursowała Trasą Łazienkowską. Autobusy linii 141 i 172 pojadą w kierunku P+R Al. Krakowska, CH Blue City ul. A. Malczewskiego, a w kierunku Witolin, Sadyba ul. J.P. Woronicza. Natomiast linia 195 w kierunku Rakowiecka- Sanktuarium będzie jeździła objazdem Trasa Łazienkowska – al. Niepodległości, a wróci ul. J.P. Woronicza. W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Puławską (jezdnia w kierunku Mokotowa) i al. Niepodległości (jezdnia w kierunku centrum) autobusy linii 174 i 700 (tylko w kierunku Rondo ONZ, Dw. Centralny) zostaną skierowane na objazd ul. A. Malczewskiego do ul. Puławskiej, a linii 222 (tylko w kierunku Spartańska) pojadą al. Niepodległości.

W niedzielę, 15 kwietnia w godz. 12.00 – 13.00 z Pragi na Stare Miasto przejdzie XIII Marsz Świętości Życia. Marsz wyruszy ok. godz. 12.00 sprzed katedry św. Floriana i przejdzie ulicami: al. „Solidarności" – Most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności" na pl. Zamkowy. Tutaj ok. godz. 12.40 do maszerujących dołączy druga grupa, która wyruszy z katedry św. Jana Chrzciciela. Następnie cała grupa pójdzie ul. Krakowskie Przedmieście do kościoła Świętego Krzyża. Na trasie przemarszu możliwe są czasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Także w niedzielę, o godz. 15. 00 z pl. Zamkowego wyruszy przemarsz ulicami: Podwale, Nowomiejska, Freta, Franciszkańska, Bonifraterska, Muranowska, Stawki, Karmelicka, Edelmana, Zamenhoffa pod pomnik Bohaterów Getta.

zw.com.pl