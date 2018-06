W tych miejscach będą korki

Zamknięta Ząbkowska, remonty dróg na Popularnej, Broniewskiego, Magiera, ale nie tylko. Takie zmiany będą obowiązywały w najbliższe dni.

źródło: materiały prasowe Utrudnienia związane z budową nowej trasy, są szczególnie odczuwalne w Wawrze +zobacz więcej

Zmiany w ruchu drogowym, związane z festiwalem Otwarta Ząbkowska, zastaną wprowadzone w nocy z piątku na sobotę, 29 na 30 czerwca. Dla kierujących oznaczają wyłączenie z ruchu kołowego ul. Ząbkowskiej na odcinku od ul. Targowej do Brzeskiej.

Fragment ulicy Ząbkowskiej z charakterystyczną kamienną nawierzchnią i pozostałościami po torach tramwajowych stanie się deptakiem. Ponownie samochody wrócą tu na początku września. Wyłączony z ruchu odcinek ulicy będzie można ominąć na kilka sposobów. Do Targowej prowadzący będą mogli dojechać ulicą Brzeską i Białostocką lub al. Solidarności. Do ulicy Kijowskiej kierujący natomiast zostaną poprowadzeni objazdem ulicami Brzeską lub Markowską bądź Naczelnikowską i Trasą Świętokrzyską.

W porównaniu z ubiegłym rokiem sytuacja komunikacyjna uległa poprawie. Pod koniec roku zakończyły się prace, które wymuszały zamknięcie dla samochodów ul. J. Zamoyskiego. Wcześniej została otwarta Trasa Świętokrzyska na przedłużeniu ul. Kijowskiej. W ten sposób jadący z ul. Radzymińskiej zyskali nowe wygodne połączenie, które umożliwia ominięcie głównych ulic Pragi. Co ważne, obydwie jezdnie ul. Kijowskiej zyskały nową nawierzchnię. Dodatkowo na jezdni w kierunku Targowej, na odcinku od Dworca Wschodniego, od poniedziałku, 2 lipca, wytyczony zostanie buspas. Będą mogły z niego korzystać także taksówki i pojazdy Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych.

Zmiany dotyczyć będą również kursujących ul. Ząbkowską autobusów komunikacji miejskiej. Linia 138 do ul. Targowej dojedzie ulicami Markowską i Kijowską. Natomiast autobusy linii 170, 338 oraz nocnych N16 i N66 - w kierunku ronda S. Starzyńskiego, pl. Hallera i Dworca Centralnego - pojadą ulicami Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę - będą kursowały Targową do Kijowskiej i skręcą w Markowską.

Na czas trwania festiwalu zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku Markowska 02, który zastąpi tymczasowy przystanek Markowska 52 zlokalizowany przy ul. Ząbkowskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem z ul. Markowską.

Na weekend Zarząd Dróg Miejskich zaplanował frezowanie ul. Popularnej. W ciągu 54 godzin ułożone zostanie 7 tys. m kw nowej nawierzchni. Prace rozpoczną się w piątek, 29 czerwca, o godz. 22.00, a zakończą w poniedziałek, 2 lipca, o godz. 4.00.

Zamknięty dla samochodów będzie odcinek od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Naukowej. Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Bolesława Chrobrego – Kleszczowa – Al. Jerozolimskie. Autobusy linii 127 i nocnej N85 pojadą objazdem ulicami: Kleszczowa – Bolesława Chrobrego – Globusowa – Wałowicka. Linia 129 będzie kursowała ul. Globusową, a linie 178 i 191 ul. Kleszczową. Także w weekend na ul. W. Perzyńskiego będą pracowali ciepłownicy.

Od piątku, 29 czerwca, od ok. godz. 22.00 do poniedziałku do ok. godz. 6.00 zamknięta dla samochodów będzie jezdnia pomiędzy ulicami W. Broniewskiego i A. Magiera. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Z. Romaszewskiego (d. T. Duracza) – A. Magiera lub ul. A. Jarzębskiego. Autobusy linii 197 pojadą objazdem ulicami W. Broniewskiego i A. Jarzębskiego.

W piątek, 29 czerwca, rozpoczną się także prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Rudzkiej, A. Mickiewicza i Klaudyny. Powstanie tam rondo. Wybudowane zostaną także nowe chodniki, droga dla rowerów i wjazd na nowo wybudowane osiedle. Roboty te wykona prywatny inwestor.

W piątkowy wieczór, od ok. godz. 21.00, wyłączony z ruchu zostanie środek skrzyżowania oraz ul. Klaudyny od ul. Pęcickiej. Objazd tego fragmentu ul. Klaudyny zostanie poprowadzony ulicami Podleśną i Lektykarską. W ciągu ulic Rudzkiej i A. Mickiewicza zostanie uruchomiona tymczasowa jezdnia omijająca plac budowy. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 157, 181, 185 i nocnej N46. Gotowe rondo ma zostać otwarte na początku sierpnia. Do końca września potrwają jeszcze prace wykończeniowe.

Od poniedziałku, 2 lipca, zwężone zostaną obydwie jezdnie ul. Globusowej pomiędzy ulicami Popularną i Świerszcza. W ramach remontu linii kolejowej do Grodziska Mazowieckiego kolejarze zabezpieczą przed korozją ściany wiaduktu nad ulicą. W czasie tych prac jeden z pasów będzie musiał być wyłączony z ruchu. Utrudnienia potrwają dwa tygodnie, tj. do 16 lipca.

Również w poniedziałek rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji na ul. Księcia Ziemowita. Pomiędzy ulicami Mieszka I i Grobelską będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy – w stronę ul. Naczelnikowskiej. Objazd w przeciwnym kierunku zostanie poprowadzony ulicami: Zabraniecka – Księżnej Anny – Rzeczna. Autobusy linii 156, 170 i nocnej N16 (tylko w kierunku krańców Metro Młociny, PKP Zacisze-Wilno/Elsnerów) pojadą objazdem ulicami: Zabraniecka – Księżnej Anny – Rzeczna. Linia 338 (tylko w kierunku krańca Utrata) pojedzie z ul. Naczelnikowska dalej ul. Zabraniecką. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do początku sierpnia.

