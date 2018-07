Nowy parking na Młocinach

Od poniedziałku kierowcy mogą korzystać z nowego parkingu Parkuj i Jedź Metro Młociny IV. Jest na nim 249 miejsc dla samochodów.

Parking Parkuj i Jedź Metro Młociny IV znajduje się w pasie rozdzielającymi jezdnie al. gen. M. Wittek, czyli bielańskiego odcinka trasy mostu M. Skłodowskiej-Curie. To parking tymczasowy, który będzie funkcjonował do czasu rozbudowy trasy. Można na niego wjechać z jezdni trasy prowadzącej w kierunku ul. Zgrupowania AK „Kampinos", a wyjechać na trasę w stronę ul. Marymonckiej i Białołęki.

To kolejny parking P+R działającym w ramach węzła komunikacyjnego Młociny. Obecnie korzystać tam można także z: parkingu P+R Metro Młociny I – oferującego miejsca dla 1010 samochodów (w tym 24 dla osób z niepełnosprawnościami) i 208 rowerów, a także cztery stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, parkingu P+R Metro Młociny II – z 72 miejscami dla samochodów, parkingu P+R Metro Młociny III – na którym są miejsca dla 157 samochodów (w tym sześć dla osób z niepełnosprawnościami) i 24 rowerów oraz dwa stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

Parking Parkuj i Jedź Metro Młociny IV będzie 16. obiektem tego typu w Warszawie. Codziennie umożliwiają one przesiadkę do Warszawskiego Transportu Publicznego ponad 4300 kierowcom samochodów oraz ponad 670 rowerzystom.

Bezpłatnie z obiektów tych mogą korzystać osoby posiadające ważne bilety krótkookresowe (dobowe, 3-dniowe, weekendowe) oraz okresowe (30- i 90-dniowe).

zw.com.pl