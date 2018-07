Gdzie będą korki

Frezowanie Powsińskiej, uruchomienie nowej jezdni ul. Łodygowej i wykonanie przejazdu przez tory na ul. Postępu. Gdzie będą problemy jazdą ulicami?

Utrudnienia związane z budową nowej trasy, są szczególnie odczuwalne w Wawrze

Drogowcy planują przedostatni etap frezowania ul. Powsińskiej. Jezdnia w kierunku Wilanowa, na całej długości, została wyremontowana w dwa czerwcowe weekendy. Po krótkiej przerwie przeszedł czas na remont nawierzchni jezdni w kierunku centrum.

Prace obejmujące odcinek od ul. Augustówka do ul. św. Bonifacego, rozpoczną się w piątek, 6 lipca, o godz. 22.00 i potrwają do poniedziałku, 9 lipca, do godz. 4.00. W tym czasie jezdnia będzie wyłączona z ruchu (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Augustówka).

Jadący od strony Wilanowa będą mogli dojechać tylko do ul. Łowczej (zostanie na niej wprowadzony ruch jednokierunkowy) i tutaj będą musieli skręcić (dalej będzie możliwy tylko dojazd do posesji). Ulica Augustówka będzie kończyła się ślepo – wyjazd zostanie poprowadzony objazdem ulicami Statkowskiego i Gołkowską. Wyjeżdżający z ul. Nałęczowskiej będą mogli tylko skręcić w prawo w stronę Wilanowa. Na czas robót połączenie z ul. Powsińską straci również ul. Okrężna (od strony ul. Goczałkowickiej).

Objazd zamkniętego odcinka ul. Powsińskiej zostanie poprowadzony ulicami: al. Wilanowską – Jana III Sobieskiego – św. Bonifacego. Autobusy linii 108 i 163 oraz nocnej N31 (tylko w kierunku krańca Sadyba) pojadą objazdem ulicami: R. Statkowskiego – Gołkowską – św. Bonifacego. Linia 131 będzie kursowała ul. św. Bonifacego. Autobusy linii 172 i 189 (tylko w kierunku krańców CH Blue City i Os. Górczewska) pojadą ulicami Nałęczowską i Jana III Sobieskiego. Linia 180 (tylko w kierunku krańca Chomiczówka) z pętli Wilanów pojedzie al. Wilanowską i dalej ulicami Jana III Sobieskiego i św. Bonifacego do ul. Powsińskiej.

Również w piątek wieczorem, ok. godz. 21.00, zmieni się organizacja ruchu na ul. Łodygowej. Istniejąca jezdnia na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Wolińskiej zostanie wyłączona z ruchu, a samochody pojadą już nowo wybudowaną drogą. Kierowcy będą mieli na niej do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Połączenie z ul. Łodygową odzyska ul. Pszczyńska po północnej stronie. Nie będzie można natomiast wyjechać na ul. Łodygową z ul. Pszczyńskiej po południowej stronie, a także z ulic Przewoźników i Wschodniej. Przejezdne będzie skrzyżowanie z ulicami Wyspową i Potulicką.

Prace realizowane na ul. Łodygowej to nie tylko przebudowa ulicy, ale także budowa kanalizacji. Inwestycje Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych oraz MPWiK zostały skoordynowane i są wykonywane przez jednego wykonawcę. Po przebudowie ulica na odcinku od skrzyżowania z ul. Radzymińską do granicy z Ząbkami będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Powstaną także nowe chodniki, drogi dla rowerów, wybudowane zostanie odwodnienie i przebudowana sieć energetyczna, pojawi się nowa zieleń.

W weekend wykonawca przebudowy ul. Marynarskiej wykona nawierzchnię na przejeździe przez tory tramwajowe na ul. Postępu. Prace rozpoczną się w piątek, 6 lipca, o godz. 19.00 i potrwają do poniedziałku, 9 lipca do godz. 6.00. W tym czasie nie będzie można przejechać ul. Postępu, na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Marynarskiej.

Jadący od strony ul. Cybernetyki na skrzyżowaniu z ul. Marynarską będą musieli natomiast skręcić w prawo lub w lewo. Objazd zamkniętego fragmentu ul. Postępu zostanie poprowadzony ulicami Domaniewską i Wołoską.

Warszawscy drogowcy opuszczają wyremontowany pl. Krasińskich i wkraczają w kolejny etap prac na ul. Miodowej. W nocy z niedzieli na poniedziałek, 8-9 lipca, roboty przeniosą się na skrzyżowanie z ul. Senatorską, które zostanie wyłączone z ruchu. W związku z remontem wytyczone zostaną nowe objazdy.

W związku z tymi pracami na fragmencie ul. Senatorskiej oraz ulicach Podwale i J. Kilińskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy (na ten czas przeorganizowane zostanie parkowanie). Przebudowa skrzyżowania potrwa do ostatnich dni lipca. Po jego otwarciu planujemy przebudowę skrzyżowania z ul. Długą. Jeżeli w trakcie prac nie napotkamy na znaleziska archeologiczne, powinny się one zakończyć przed początkiem września.

Na trasy objazdowe skierowane zostaną również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego. Swoje trasy, od poniedziałku, zmienią linie: 116, 178, 180, 222, 503, 518, N44 w kierunku Chomiczówki, Konwiktorskiej, Bielańskiej, Nowodworów, bądź Zajezdni Żoliborz. Autobusy z Krakowskiego Przedmieścia skręcą w ulicę Królewską, następnie pojadą odcinkiem: Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorska i dalej swoimi trasami. W drodze powrotnej, od skrzyżowania ulic Senatorskiej, Bielańskiej i Wierzbowej pojadą natomiast ulicami: Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście, a następnie wrócą na swoje trasy podstawowe.

Trasy linii 128 i 175 zmienią się tylko w kierunku Szczęśliwic i Lotniska Chopina. Od skrzyżowania Moliera z Senatorską autobusy pojadą ulicami: Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście i dalej swoimi trasami.

W związku z wprowadzeniem tych zmian zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków: Hotel Bristol 01 i 02 oraz Pl. Zamkowy 01 i 02, a uruchomiony zostanie przystanek Pl. Piłsudskiego 01.

