W tych miejscach będą korki

Drogowcy na Łodygowej, skrzyżowaniu ulic Bolesława Chrobrego i Popularnej, prace tramwajowe w al. Jana Pawła II i remont Miodowej – oto plany remontowe na weekend.

źródło: materiały prasowe Utrudnienia związane z budową nowej trasy, są szczególnie odczuwalne w Wawrze +zobacz więcej

W czwartek zmieniła się organizacja ruchu na ul. Łodygowej. Istniejąca jezdnia na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Wolińskiej została wyłączona z ruchu, a samochody jadą nowo wybudowaną drogą. Kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Połączenie z ul. Łodygową odzyskała ul. Pszczyńska po północnej stronie. Nie można natomiast wyjechać na ul. Łodygową z ul. Pszczyńskiej po południowej stronie oraz z ulic Przewoźników i Wschodniej. Przejezdne jest skrzyżowanie z ulicami Wyspową i Potulicką.

Po niedawnym remoncie nawierzchni jezdni ul. Popularnej czas na frezowanie skrzyżowania tej drogi z ulicą Bolesława Chrobrego. Te prace, warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich, zaplanowali na najbliższy weekend. Roboty rozpoczną się w piątek, 13 lipca od godz. 24.00 i potrwają do poniedziałku, 16 lipca, do godz. 4.00. Ulica Bolesława Chrobrego będzie wyłączona z ruchu na odcinku pomiędzy ulicami Łamaną i Rejonową. Tym samym kierujący jadący od ul. Dźwigowej nie będą mogli pojechać tunelem pod torami kolejowymi, ale będą skręcić w ul. Świerszcza. Ulica Popularna zostanie zamknięta na wysokości ul. Milanowskiej. Objazdy zamkniętego skrzyżowania zostaną poprowadzone ulicami: Świerszcza – al. 4 Czerwca 1989 r. – Ryżowa; Popularna – Techników – Cegielniana – Sympatyczna – Wałowicka. Autobusy linii: 129, 178 i 191 pojada objazdem Al. Jerozolimskimi i ul. Kleszczową. Linie 189 i nocna N01 będą kursowały objazdem wytyczonym ulicami: Wałowicka – Sympatyczna – Cegielniana – Techników – Popularna – Al. Jerozolimskie.

Drogowcy przygotowują się również do remontu ulic B. Cecha i Trakt Brzeski. Zasadnicze prace zaczną się dopiero za tydzień, ale już teraz warto wiedzieć, że od soboty, 21 lipca, od ok. godz. 23.00 do 5 sierpnia zamknięta dla samochodów będzie południowa jezdnia (w kierunku wschodniej granicy Warszawy) na odcinku od ul. M. Kajki do ul. Jana Pawła II. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się drugą jezdnią. To nie będzie tradycyjne frezowanie. Zakres prac jest większy i obejmuje m.in. remont podbudowy i jej wzmocnienie, a także ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont zjazdów, zatok autobusowych i miejscowo remont chodnika.

Tramwajarze w al. Jana Pawła II W dwa kolejne weekendy,14-16 i 21-22 lipca, tramwajarze będą wymieniali urządzenia wyrównujące w torowisku w al. Jana Pawła II na wiadukcie nad torami kolejowymi. W soboty i niedziele zwężone po jednym pasie ruchu będą obydwie jezdnie al. Jana Pawła II pomiędzy rondem Zgrupowania AK „Radosław" a pl. Grunwaldzkim. W tym samym czasie tramwaje nie będą jeździły pomiędzy rondem Zgrupowania AK „Radosław" a pl. Grunwaldzkim. Składy linii 17 będą kursowały ulicami Stawki – A. Mickiewicza – J. Słowackiego. Tramwaje linii 33 pojadą ul. Z. Słomińskiego i mostem Gdańskim, a następnie ul. Jagiellońską do pętli Ratuszowa-ZOO, natomiast linia 35 zostanie poprowadzona ulicami gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – J. Słowackiego – Marymoncka.

Uruchomione zostaną zastępcze autobusowe linie i uzupełniające linie tramwajowe na trasach: Z17: Żeromskiego – Marymoncka – J. Słowackiego – ks. J. Popiełuszki – al. Jana Pawła II – Stawki (powrót: Stawki - Okopowa) – Stawki; Z33: Metro Młociny – T. Nocznickiego – Wólczyńska – al. W. Reymonta – W. Broniewskiego – al. Jana Pawła II – Stawki (powrót: Stawki – Okopowa) – Stawki; 72: Metro Młociny – T. Nocznickiego – Wólczyńska – W. Broniewskiego - al. W. Reymonta – Powstańców Śląskich – Połczyńska – Wolska – al. „Solidarności" – Towarowa – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – al. Zieleniecka – J. Zamoyskiego – Grochowska – Wiatraczna; 78: Cm. Wolski – Wolska – al. „Solidarności" – Okopowa – Z. Słomińskiego – most Gdański – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska).

Kolejny etap na Miodowej Przed nami kolejny etap remontu ul. Miodowej. Jezdnia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Długą i Senatorską nadal jest wyłączona z ruchu. Do finału zbliża się natomiast remont chodników, a na kolejnych fragmentach ulicy układana jest nowa nawierzchnia jezdni. W piątek, 13 lipca, ok. godz. 23.30 roboty przeniosą się na skrzyżowanie z ul. Senatorską. Zostanie ono przebudowane, pojawi się na nim nowoczesna sygnalizacja. W związku z tymi pracami na fragmencie ul. Senatorskiej oraz ulicach Podwale i J. Kilińskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy (na ten czas przeorganizowane zostanie parkowanie).

Od poniedziałku, 16 lipca, swoje trasy zmienią autobusy linii: 116, 128 (tylko w kierunku Szczęśliwice), 175 (tylko w kierunku Lotniska Chopina), 178, 180, 222, 503, 518 i nocnej N44. Wszystkie pojadą objazdem przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. Z ul. Senatorskiej pojadą ul. Wierzbową, przez pl. marsz. J. Piłsudskiego do ul. Królewskiej. W przeciwnym kierunku będą kursowały ulicami marsz. F. Focha i Moliera. Przebudowa skrzyżowania potrwa do końca lipca. Po jego otwarciu zaplanowana jest przebudowa skrzyżowania z ul. Długą. Wszystkie prace powinny zakończyć się do początku września.

Remont linii do Otwocka Kolejarze modernizują linię kolejową nr 7 do Otwocka. W kolejnym etapie prac, w dniach 16 lipca – 2 września, wprowadzona zostanie całkowita przerwa w ruchu pociągów na odcinku Świder – Otwock. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 dojadą tylko do stacji Falenica lub Świder. Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza ZS7, kursująca w 1 i 2 strefie na trasie: PKP Falenica – Bysławska (powrót: Młoda, Derkaczy, Bysławska) – Patriotów – Marszałka Józefa Piłsudskiego – Hugona Kołłątaja – Stanisława Staszica – Powstańców Warszawy – Orla (powrót: Orla, Świderska).

zw.com.pl