Lindleya będzie zamknięta

Drogowcy planują generalny remont ul. Lindleya. Ulica będzie zamknięta dla ruchu już od soboty.

Zakres prac zakłada wymianę podbudowy jezdni i ułożenie nowego asfaltu. Wyremontowany zostanie chodnik po stronie szpitala, a po stronie parku pojawi się nowy trotuar, który ułatwi dojście do miejsc postojowych. Miejsca parkingowe zyskają nową nawierzchnię i zostaną uporządkowane, a zieleń uzupełniona nowymi nasadzeniami.

Na wysokości wejścia do szpitala powstanie nowe przejście dla pieszych z azylem. Dodatkowo przy wszystkich „zebrach" zostaną obniżone krawężniki i zamontowane płyty ostrzegawcze z wypustkami.

Prace przeprowadzone zostaną na całej ulicy, jednak, aby utrzymać dojazd do Szpitala Dzieciątka Jezus, roboty zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym – od soboty, 21 lipca od godz. 7.00 – zamknięta dla samochodów będzie jezdnia na odcinku od ul. Koszykowej do wjazdu do szpitala (przed skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką). W tym czasie na ul. W. Oczki zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, a na jezdni pl. S. Starynkiewicza pomiędzy ulicami Nowogrodzką a Koszykową będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy w stronę Koszykowej (czyli odwrotnie niż na co dzień).

Objazd do ul. Żelaznej zostanie poprowadzony ulicami: Koszykowa – Raszyńska – Towarowa – Srebrna – Twarda. Swoją trasę zmienią autobusy linii 159, które pojadą prosto ul. Koszykową do ul. Raszyńskiej i dalej Al. Jerozolimskimi.

W drugim etapie prac zamknięty będzie fragment ul. Lindleya od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej (razem ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką). Wyłączone z ruchu będzie również skrzyżowanie ulic W.H. Lindleya i Nowogrodzkiej. Na tej ostatniej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Wszystkie prace potrwają do końca wakacji.

