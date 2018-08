Problemy na Podleśnej

Trwa generalny remont ul. Podleśnej na Bielanach.

Drogowcy wyremontują jezdnię ul. Podleśnej na całej długości – od ul. Marymonckiej do ul. Gwiaździstej. Zakres prac obejmuje nie tylko wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni, ale także zmiany w organizacji ruchu poprawiające bezpieczeństwo. Wytyczone zostaną nowe przejścia dla pieszych, a przed istniejącymi pojawią się progi zwalniające.

Prace zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy z nich objął fragment od ul. Marymonckiej do ul. Lektykarskiej. Roboty w tym miejscu dobiegają końca i plac budowy może już przenieść się na kolejny odcinek.

Od środy, 1 sierpnia, od ok. godz. 7 do połowy miesiąca zamknięty dla samochodów będzie fragment pomiędzy ulicami Lektykarską i Klaudyny (bez skrzyżowań). Objazd został poprowadzony ulicami: Gwiaździsta – Potocka – Słowackiego – Marymoncka. Przypominamy, że do połowy sierpnia w związku z budową ronda, ul. Klaudyny jest zamknięta przed skrzyżowaniem z ul. Rudzką, a ruch w ciągu ulic Rudzkiej i Mickiewicza odbywa się tymczasową jezdnią omijającą plac budowy.

Objazd dla autobusów linii 121 został poprowadzony ulicami: Lektykarska – M. Hłaski – Gdańska – J. Słowackiego – Potocka – Gwiaździsta. Linie 157, 181 i nocna N46 kursuja ulicami: Rudzka – Lektykarska – Podleśna – Marymoncka. Autobusy linii 157 jadą dalej ul. A. Sacharowa i zawracają na rondzie przy stacji metra Słodowiec. Linia 181 jedzie dalej swoją trasą do Cm. Północnego i wraca ulicami: Marymoncka – al. Zjednoczenia – J. Kasprowicza – B. Podczaszyńskiego – Podleśna – Lektykarska – Rudzka. Linia 185 kursuje ulicami Potocką i Gwiaździstą, a 197 ulicami: Marymoncka – S. Żeromskiego – A. Sacharowa – Marymoncka. W następnym etapie remontowane są skrzyżowania – z ul. Podleśną i Klaudyny. Na zakończenie zostanie ułożona ostatnia warstwa nowej nawierzchni na całej ulicy. Wszystkie prace mają zostać wykonane do 30 sierpnia.

Również w środę (1 sierpnia) rano zwężona została jezdnia ul. Wybrzeże Szczecińskie w kierunku Wawra na wysokości mostu Józefa Poniatowskiego. Wyłączony z ruchu jest prawy pas. Utrzymana została możliwość skrętu w lewo z ul. Wał Miedzeszyński w kierunku ronda J. Waszyngtona. Zamknięte są również chodnik i odcinek drogi dla rowerów po zachodniej stronie ulicy (bliżej plaży Poniatówka).

Do końca wakacji potrwają prace związane z przebudową odwodnienia ulicy oraz wybudowaniem fragmentu drogi rowerowej. Jest to realizacja projektu z budżetu partycypacyjnego.

zw.com.pl