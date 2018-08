Zmiany drogowe

Ulica M. Ossowskiego została udostępniona warszawiakom. Ratusz zapowiada też inne zmiany komunikacyjne.

Ulica Michała Ossowskiego dotychczas była przecięta placem budowy stacji C17 Targówek. Obecnie tutaj oraz na terenie pozostałych dwóch budowanych stacji metra na Pradze-Północ i Targówku wykonawca rozpoczął już odtwarzanie infrastruktury miejskiej na powierzchni. Obok zasypywane są stropy podziemnych budowli, budowane klatki schodowe i szyby wind, widać już także zarysy przyszłych jezdni i chodników.

Pierwszą ulicą udostępnioną do ruchu jest właśnie ul. M. Ossowskiego. Ten fragment ulicy został odbudowany zgodnie z projektami przebudowy tzw. obwodnicy Targówka przygotowanymi przez Zarząd Dróg Miejskich. Są nowe chodniki, asfaltowa droga rowerowa oraz zatoki autobusowe. Na jezdni wyznaczono dwa przejścia dla pieszych z azylami. Plac budowy metra pozostanie po obydwu stronach ulicy, dlatego też po jej północnej stronie zamknięty będzie chodnik a po obydwu stronach będą funkcjonowały wjazdy na plac budowy. Następną ulicą odbudowaną po metrze będzie Trocka – wykonawca planuje otworzyć ją jesienią.

74. rocznicę Powstania Warszawskiego uczczą również rolkarze i rowerzyści. W czwartek i sobotę, 2 i 4 sierpnia, będą okolicznościowe przejazdy. Na ich trasach wstrzymywany będzie ruchu pojazdów oraz wprowadzane zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej - ostrzega ratusz.

W czwartek odbędzie się Powstańczy NightSkating Warszawa. W godz. 21.00-23.00 ulicami Warszawy przejadą rolkarze z NightSkating Warszawa upamiętniający rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zbiórka uczestników tradycyjnie od godz. 20.00 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Następnie przejazd ulicami: Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – most Józefa Poniatowskiego – al. J. Poniatowskiego – rondo J. Waszyngtona – al. Zieleniecka - Targowa – al. „Solidarności" – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności" – Leszno – Płocka – Wolska – Towarowa - pl. A. Zawiszy – Raszyńska – Koszykowa – pl. Konstytucji – Marszałkowska – pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście.

W sobotę planowana jest z kolei Masa Powstańcza 2018. W godz. 16.00-20.30 ulicami Warszawy przejadą rowerzyści. Start z parkingu przy Muzeum Powstania Warszawskiego, przy ul. Przyokopowej. W związku z wydarzeniem w godz. 7.00-14.30 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się po obu stronach ul. Przyokopowej (z wyjątkiem autobusów oraz samochodów z tabliczką „organizator"). W godz. 14.30-20.30 ul. Przyokopowa będzie zamknięta dla samochodów (z wyjątkiem samochodów z tabliczką „organizator"). Rowerzyści uczestniczący w przejeździe będą podążać szlakiem batalionów „Miłosz" i „Ruczaj". Trasa prowadzi ulicami: Przyokopowa – Grzybowska – Towarowa – Okopowa – rondo Zgrupowania AK „Radosława" – Z. Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – pl. Krasińskich – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – pasaż W. Niżyńskiego – R. Traugutta – T. Czackiego – Świętokrzyska – Tamka – most Świętokrzyski – Sokola – J. Zamoyskiego – al. Zieleniecka – rondo J. Waszyngtona – Park Skaryszewski – al. J. Waszyngtona – al. J. Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – S. Herberta (d. L. Kruczkowskiego) – Rozbrat – Myśliwiecka – Górnośląska – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo gen. Ch. de Gaulle'a – Nowy Świat – Świętokrzyska – rondo ONZ – Prosta – rondo I. Daszyńskiego – Prosta – Przyokopowa – Muzeum Powstania Warszawskiego.

W niedzielę, 5 sierpnia odbędzie się IX. Memoriał Stanisława Królaka o Pompkę Królaka. Wyścig zostanie rozegrany na trasie okrężnej ze startem i metą przy Krakowskim Przedmieściu. Runda liczy 3000 metrów i prowadzi ulicami: Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – Moliera – marsz. F. Focha – Ossolińskich – Krakowskie Przedmieście – Karowa – Furmańska – Bednarska – Skwer H.C. Hoovera – Krakowskie Przedmieście. Ten dystans uczestnicy wyścigów będą przejeżdżać wielokrotnie w zależności od kategorii, od godz. 10.00.

Trasa wyścigu będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów w godz. 6.00-20.00. Na wymienionych ulicach wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Ponadto, przez cały dzień, wyłączona z ruchu będzie ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza. Autobusy linii 111, 116, 178, 180, 222, 503 i 518 pojadą ulicami Królewską i Marszałkowską. Linia 128 z pl. S. Małachowskiego będzie kursowała ulicami: Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska – Emilii Plater – Twarda do przystanku końcowego na pl. Grzybowskim. Stamtąd pojedzie ul. Królewską do ul. Marszałkowskiej i dalej swoją podstawową trasą. Autobusy linii 175 pojadą ul. Marszałkowską do al. „Solidarności" i dalej do przystanku krańcowego na ul. Bielańskiej. Stamtąd wrócą na swoją trasę jadąc ul. Wierzbową.

