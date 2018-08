Znamy miejsca remontów dróg

Na prawym brzegu Wisły drogowcy planują dwa duże frezowania. Nową nawierzchnię otrzymają ulice S. Starzyńskiego oraz ciąg Szaserów i Dwernickiego.

Dwa duże frezowania przeprowadzone zostaną na Pradze i Grochowie. W piątek, 10 sierpnia ok. godz. 22.00, rozpoczną się prace na ulicy S. Starzyńskiego oraz ciągu ulic Szaserów i J. Dwernickiego. Do wtorku, 14 sierpnia, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie północna jezdnia ul. S. Starzyńskiego od ronda Żaba do ronda S. Starzyńskiego. Drogowcy zakładają ułożenie blisko 9000 m kw nowego asfaltu. To ponad kilometr remontowanej drogi. Nową nawierzchnię wzmocni specjalna siatką.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: 11 Listopada – Ratuszowa – Jagiellońska lub św. J. Odrowąża – P. Wysockiego – Trasa Toruńska – Jagiellońska. Autobusy linii: 227, 409, 500, N12 i N62 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Mijając rondo Żaba w kierunku Dworca Gdańskiego pojadą ulicami: 11 Listopada – Ratuszowa – Jagiellońska – S. Starzyńskiego i dalej swoimi trasami.

Nieco dłużej, bo do czwartku 16 sierpnia do godz. 4.00 potrwają roboty na ulicach J. Dwernickiego i Szaserów. Prace obejmą drogę od skrzyżowania z ul. L. Kickiego, a zakończą się kilkadziesiąt metrów przed ul. Garwolińską. Połączenie z ul. J. Dwernickiego stracą ulice: L. Kickiego oraz L. Mycielskiego. Zamknięte będzie również skrzyżowanie z ul. Wiatraczną.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Wspólna Droga lub Garwolińska – Grochowska – Podskarbińska (w przeciwnym kierunku zostanie umożliwiona możliwość skrętu w lewo z ul. Podskarbińskiej). Dojazd do Wojskowego Instytutu Medycznego na ul. Szaserów zapewniony będzie od strony ul. Garwolińskiej i ul. W. Chrzanowskiego. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 123, 173, 188, 202, 523 oraz nocnych N21 i N71.

Remonty ulic także w dzielnicach. Dzielnica Białołęka buduje jezdnię, która będzie łącznikiem pomiędzy ulicami L. Berensona i Ostródzką. Z tego powodu od soboty, 11 sierpnia, zamknięta będzie ul. L. Berensona od skrzyżowania z ul. Ostródzką do budowanego skrzyżowania.

Objazd poprowadzony zostanie ulicami: Ostródzka – Zdziarską – Kąty Grodziskie do ul. L. Berensona lub Skarbka z Gór – L. Berensona – Kąty Grodziskie – Zdziarska do ul. Ostródzkiej. Autobusy linii 132 i 214 pojadą ul. Głębocką, Magiczną i Skarbka z Gór, natomiast w kierunku powrotnym ul. Głębocką i Toruńską. Linia 204 pojedzie trasą: Białołęcka – Juranda ze Spychowa – Ostródzka – Współczesna – Starej Gruszy – Szumiących Traw – Jesiennych Liści – Głębocka – Magiczna, a z powrotem– Skarbka z Gór – Berensona – Głębocka i dalej swoją trasą. Autobusy nocnej linii N11 pojadą ulicami: Głębocką, Magiczną i Skarbka z Gór do pętli, a w kierunku Dw. Centralnego ulicami: L. Berensona i Głębocką. Prace potrwają do 19 sierpnia.

W weekend dzielnica Ochota planuje wyremontować nawierzchnię jezdni kolejnej ulicy. Od soboty, 11 sierpnia, od godz. 6.00 do niedzieli, 12 sierpnia, do godz. 22.00 zamknięta będzie ul. W. Okińskiego na odcinku od Mołdawskiej do Sąchockiej. Zamknięty fragment ulicy będzie można objechać ulicami: Mołdawską, K. Bohdanowicza i Sąchocką.

