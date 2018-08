Drogowcy zamykają kolejne ulice

W weekend prace będą prowadzone na ulicach Postępu, Opaczewskiej i al. Bohaterów Września.

Budowa ul. Czerniakowskiej bis jest już na ostatniej prostej. Wszystkie prace mają zakończyć się w październiku, ale już teraz widać jezdnie z pierwszymi warstwami asfaltu i niemal gotowe chodniki. Wykonawca rozpoczął także przebudowę węzła z Trasą Siekierkowską. Z tego powodu od piątku, 17 sierpnia zwężona jest dolna jezdnia al. J. Becka po północnej stronie węzła. Równocześnie zamknięta została biegnąca równolegle droga dla rowerów na odcinku od ul. Wolickiej (budynku ZUS) do budowanej ul. Czerniakowskiej bis. Rowerzyści są kierowani do drogi po południowej stronie ulicy – przejechać na nią mogą na skrzyżowaniu z ul. Czerniakowską, a wrócić przez przejazd po wschodniej stronie skrzyżowania z budowaną ul. Czerniakowską bis. Utrudnienia potrwają do końca sierpnia.

Wykonawca przebudowy ul. Marynarskiej dostał czas do końca wakacji na powiększenie placu budowy, co pozwala mu m.in. prowadzić prace przy połączeniu budowanego torowiska tramwajowego z istniejącym oraz przy budowie podpór wiaduktu i kładki.

W weekend do niedzieli, 19 sierpnia, do godz. 24.00 rozpocznie montaż belek nowej estakady w ciągu ul. Postępu. W tym czasie zamknięty dla ruchu będzie odcinek pomiędzy Marynarską a skrzyżowaniem z wjazdami na teren okolicznych biurowców. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Domaniewską i Wołoską. Taka sama organizacja ruchu będzie obowiązywała również w kolejny weekend.

Dzielnica Ochota planuje wyremontować w weekend nawierzchnię kolejnych ulic. W sobotę i niedzielę,18 i 19 sierpnia, zamknięte dla ruchu będą dwie drogi na Szczęśliwicach: Opaczewska na odcinku od al. Bohaterów Września do skrzyżowania z ul. Nowoberestecką oraz al. Bohaterów Września na odcinku ul. J. Szujskiego do ul. Opaczewskiej. Zamknięty odcinek będzie można objechać ulicami: Śmigłowca – Drawska – Szczęśliwicka lub Al. Jerozolimskimi i ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Autobusy linii 159 dojadą Al. Jerozolimskimi do tymczasowego przystanku zlokalizowanego za skrzyżowaniem z ul. Śmigłowca w kierunku ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Natomiast trasa linii 172 zostanie skrócona do Dworca Zachodniego.

Dzielnica Białołęka przebudowuje skrzyżowanie ulic Zdziarskiej i Kąty Grodziskie. U zbiegu tych ulic powstaje rondo.

W poniedziałek, 20 sierpnia, rozpocznie się kolejny etap inwestycji. Zamknięta zostanie ul. Zdziarska pomiędzy ul. Ostródzką a przebudowywanym skrzyżowaniem. Objazd zostanie poprowadzony do ul. L. Berensona (w poniedziałek ulica, która również jest przebudowywana zostanie otwarta). Tędy pojadą także autobusy linii 120 i 134. Natomiast ruch w ciągu ul. Kąty Grodziskie będzie odbywał się po nowo wybudowanych fragmentach ulicy oraz jezdni tymczasowej. Tak będzie do 2 września.

zw.com.pl