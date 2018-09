Zmiany komunikacyjne na ulicach stolicy

Uroczystości rocznicowe i remonty ulic spowodują poważne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji na ulicach stolicy.

W sobotę odbędzie się Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu uroczystości będzie obowiązywał zakaz parkowania z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela na: pl. Teatralnym przed Teatrem Wielkim – Operą Narodową, ul. Królewskiej po obu stronach (na wysokości Ogrodu Saskiego), pl. marsz. J. Piłsudskiego (przed Budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa).

W czasie trwania uroczystości występować będą chwilowe wstrzymania ruchu kołowego: od godz. 16.20 do godz. 16.40 na trasie: pl. Teatralny – Senatorska – Miodowa – Krakowskie Przemieście – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego, od godz. 17.50 do godz. 18.00 na ul. Wierzbowej. Na objazdy mogą być kierowane linie 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518. Od godz. 18.30 do godz. 19.00 na ul. Królewskiej (na wysokości pl. marsz. J. Piłsudskiego oraz Ogrodu Saskiego). Na objazdy mogą być kierowane autobusy linii 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518.

Na ul. Rakowieckiej odbędzie się natomiast przysięga Wojsk Obrony Terytorialnej. Z tego powodu w sobotę, 1 września, w godz. 14.00-16.00 oraz w niedzielę, 2 września, w godz. 10.50-14.20 zamknięta dla ruchu będzie ul. Rakowiecka pomiędzy al. Niepodległości a Kazimierzowską. Zamknięty odcinek ulicy można objechać jadąc ul. Stefana Batorego lub A.J. Madalińskiego. Po obydwu stronach ulicy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 119, 167, 168 oraz 195.

W niedzielę, 2 września, filmowcy będą pracowali w Al. Ujazdowskich. Przez cały dzień (w godz. 0.01-24.00) zamknięty dla ruchu będzie odcinek tej ulicy od pl. Trzech Krzyży do Pięknej oraz ul. Wilcza od Al. Ujazdowskich do ul. Mokotowskiej. Od początku kursowania na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 100, 116, 118, 222, 166, 180 i 503. Ponadto, od godz. 21.00 w niedzielę do godz. 2.00 w poniedziałek na ul. Świętojerskiej pomiędzy ul. gen. W. Andersa a ul. Bonifraterską będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Nie będzie można zaparkować również na ul. Wałowej. Utrudnienia związane są z realizacją zdjęć do filmu „Kurier", którego fabuła będzie oparta na wątkach z biografii Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

W weekend warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich wymienią nawierzchnię ul. Podleśnej na całej długości. W związku z tymi pracami droga ta będzie wyłączona z ruchu od piątku, 31 sierpnia, od godz. 22.00 do niedzieli, 2 września, do godz. 4.00. Zamknięcie będzie obowiązywać na odcinku od ul. Marymonckiej do Gwiaździstej. Na czas robót połączenie z ul. Podleśną stracą ulice: Lektykarska i Klaudyny. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Gwiaździsta – Potocka – J. Słowackiego – Marymoncka. Autobusy linii 121 skręcą z ul. Marymonckiej w ul. A Sacharowa, zawrócą na rondzie przy stacji metra Słodowiec i na ul S. Żeromskiego będą miały postój. Linia 157 będzie kursowała ulicami J. Słowackiego i Włościańską do pętli Metro Marymont, linia 185 pojedzie Potocką i Gwiaździstą, a linia 197 Marymoncką i S. Żeromskiego, gdzie będzie miała pętlę. Natomiast autobusy linii 181 i nocnej N46 pojadą objazdem wytyczonym ulicami Rudzka – M. Hłaski – Gdańska – J. Słowackiego – Marymoncka.

Finiszuje również inny remont Zarządu Dróg Miejskich, czyli modernizacja ul. Miodowej. Gotowe są już nowe chodniki i jezdnia z bloczków granitowych, kontrastujące przejścia dla pieszych, zatoki postojowe. W niedzielę, 2 września, ok. godz. 23.30 otwarte zostanie skrzyżowanie z ul. Długą. Przejezdna będzie już także jezdnia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Długą i Senatorską. Otwarty będzie również wlot ul. Długiej od strony ul. Bielańskiej. Od poniedziałkowego poranka na swoje trasy podstawowe wrócą autobusy linii: 116, 178, 180, 222 (do krańca Bielańska), 503 (do krańca Konwiktorska), 518 i N44. Nadal zamknięty zostanie fragment ul. Długiej pomiędzy ul. Miodową a ul. J. Kilińskiego (na wysokości katedry polowej WP). Objazd będzie poprowadzony ul. Podwale (na odcinku pomiędzy ul. Kapitulną a ul. J. Kilińskiego, a także na samej ul. J. Kilińskiego będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy). Prace w tym miejsc potrwają do 22 września.

Szerzej na Marynarskiej, powrót tramwajów Poszerzenie placu budowy na ul. Marynarskiej w okresie wakacyjnym umożliwiło wykonawcy przeprowadzenie robót związanych z budowa północnej jezdni i połączenia torowiska tramwajowego oraz budową podpór wiaduktu w ul. Postępu i kładki przy ul. Wynalazek. W weekend, od piątku, 31 sierpnia, od godz. 20.00 do niedzieli, 2 września, do godz. 24.00 wykonawca będzie kontynuował układanie belek stalowych przęsła nad torami tramwajowymi. Zamknięta dla ruchu będzie ul. Postępu pomiędzy ul. Marynarską a skrzyżowaniem z wjazdami na teren okolicznych biurowców.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 2 na 3 września, ok. godz. 24.00, zmieni się natomiast organizacja ruchu. Ruch w obydwu kierunkach w ciągu ul. Marynarskiej zostanie przełożony na nowo wybudowaną północną jezdnię. Jadący w kierunku ul. Żwirki i Wigry będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu (ruch będzie możliwy tylko na wprost). Z kolei jadący z zachodu będą mieli jeden pas i będą mogli z niego pojechać prosto w kierunku ul. Wołoskiej lub skręcić w ul. Wynalazek. Z ul. Wynalazek można będzie skręcić w prawo i lewo, a jadący z ul. Postępu będą mogli skręcić wyłącznie w prawo lub pojechać prosto. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca roku.

Zmiany będą dotyczyły także komunikacji miejskiej. Od poniedziałku, 3 września, tramwaje będą ponownie jeździć ul. Marynarską do pętli PKP Służewiec. Przywrócone zostanie kursowanie zawieszonych linii 10 i 14 (na trasach podstawowych) oraz linii 18 na trasie zmienionej na Pradze-Północ. Autobusy linii 317 (tylko kierunku krańca Wilanów) i 365 (tylko w kierunku Metro Wilanowska) pojadą ulicami Cybernetyki i P. Gintrowskiego (d. W. Rzymowskiego). Natomiast autobusy linii 402 pojadą prosto ul. Marynarską i zawrócą na węźle z trasą S79.

Również od poniedziałku tramwaje wrócą na ul. Puławską. Tym samym tramwaje linii 4, 17, 31 oraz 35 powrócą na swoje trasy podstawowe. Tramwaje Warszawskie zmodernizowały torowisko i dwa zespoły przystankowe, wymieniły słupy trakcyjny i wyremontowały przejazdy. Tramwaje będą jeździć po Puławskiej ciszej, a warszawiacy na pewno docenią zielone torowisko. Więcej informacji o inwestycjach tramwajowych tutaj.

Dłużej niestety potrwają prace wykonawcy PKP PLK S.A. przy budowie wiaduktu kolejowego na ul. Karczunkowskiej.

Od soboty, 1 września, do początku października nie będzie można przejechać w ciągu ul. Karczunkowskiej pomiędzy ulicami Kurantów i Buszycką. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Puławska – Baletowa – S. Starzyńskiego (Dawidy Bankowe).

zw.com.pl