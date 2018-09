Weekend imprez

Weekend obfitować będzie w uroczystości, imprezy kulturalne i wydarzenia sportowe. Dlatego wprowadzone zostaną zmiany w ruchu.

+zobacz więcej

Od piątku do niedzieli, 7-9 września, ul. Chłodna zamieni się w Kercelak – najsłynniejszy bazar przedwojennej Warszawy. W związku z organizacją imprezy od czwartku zamknięta będzie ul. Chłodna, pomiędzy ul. Żelazną a Elektoralną.

Zamknięty odcinek można objechać jadąc ul. Ogrodową lub Krochmalną do ul. Ciepłej. Dodatkowo, na ul. Chłodnej oraz na Elektoralnej w rejonie skrzyżowania z ul. Chłodną będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

W sobotę na ul. Ząbkowskiej zagości impreza Noc Pragi i Święto ulicy Ząbkowskiej organizowana przez dzielnicę Praga-Północ. Od godz. 15 rozpocznie się program na scenie głównej, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Ząbkowskiej i Brzeskiej.

Jezdnia na odcinku od ul. Targowej do Markowskiej będzie zamknięta dla ruchu od piątku, 7 września, od godz. 20 do niedzieli, 9 września, do godz. 5. Wyłączona z ruchu będzie również ul. Brzeska pomiędzy ul. Białostocką a Kijowską. Ponadto na ulicach Ząbkowskiej (na odcinku Targowa – Nieporęcka) i Brzeskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

Autobusy linii 138 do ul. Targowej pojadą ulicami Markowską i Kijowską, natomiast autobusy linii 170, 338 oraz nocnych N16 i N66 – w kierunku ronda Starzyńskiego i Dworca Centralnego – będą jeździły ulicami Markowską i Białostocką do Targowej, zaś w drugą stronę –Targową do Kijowskiej, gdzie skręcą w Markowską.

W sobotę, w godz. 16.15-18.30 odbędą się uroczystości przed pomnikiem „Barykada Września". Wyłączona z ruchu będzie wschodnia jezdnia (w kierunku centrum) ul. Grójeckiej pomiędzy ul. K. Dickensa i S. Banacha. Objazd będzie prowadził ulicami: K. Dickensa – A. Pawińskiego. Autobusy linii 154, jadące w kierunku pętli Stare Bemowo, będą kierowane na trasę objazdową ulicami: K. Dickensa – A. Pawińskiego – S. Banacha.

W niedzielę na ulicach Wilanowa zagości Królewski Festiwal Biegowy – Royal Wilanów, organizowany w ramach Dni Wilanowa 2018. Uczestnicy Królewskiego Półmaratonu wystartują o godz. 8. Po nich odbędą się jeszcze inne biegi (na podobnej trasach tymi samymi ulicami): Bieg na 10 km (star o godz. 11.30), Biega na 5 km (start o godz. 13.30) i Bieg dla dzieci (start o godz. 15.00). Start i meta biegu zlokalizowane będą na ul. Przyczółkowej pomiędzy al. Wilanowską a F. Klimczaka. Zawodnicy pobiegną najpierw ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Przyczółkowej, następnie ulicami: Karuzela, Wiedeńską, Pałacową, ponownie ciągiem pieszo-rowerowym przy ul. Przyczółkowej, skręcą w ul. S. Korbońskiego (jezdnią w kierunku Ursynowa), zawrócą przed skrzyżowaniem z ul. Relaksową, aby wrócić do mety ul. Przyczółkową (jezdnią w kierunku Konstancina-Jeziorny; dla kierowców przejezdny będzie jeden pas ruchu).

Na czas biegu ul. F. Klimczaka i A. Branickiego stracą połączenie z ul. Przyczółkową. Nie będzie możliwości skrętu z ul. Ł. Drewny (jadąc od Konstancina-Jeziorny) w lewo w ul. S. Korbońskiego. Skręt z al. Wilanowskiej będzie możliwy tylko w kierunku ul. Wiertniczej. Utrzymany zostanie skręt z ul. Z. Vogla zarówno w kierunku centrum, jak i Konstancina- Jeziorny. Zamknięcie trasy biegu planowane jest o godz. 7.00, a zakończenie imprezy ok. godz. 15.30.

Również w niedzielę zamknięta będzie ul. Oleandrów. Na jezdni odbędzie się sąsiedzka impreza lokalna „Święto ulicy Oleandrów" organizowana przez dzielnicę Śródmieście. Początek imprezy o godz. 12.00. Na jezdni zagoszczą występy i koncerty. Jezdnia będzie wyłączona z ruchu od ul. Polnej do końca ulicy, a przez cały dzień będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.

