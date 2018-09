Frezowanie ulic

W weekend drogowcy planują dwa frezowania. Nową nawierzchnię otrzymają Augustówka i Łukowska.To nie jedyne problemy kierowców.

Drogowcy na weekend zaplanowali dwa frezowania. Pierwsze z nich przeprowadzą na ul. Augustówka na Mokotowie. Od piątku, 7 września, od godz. 22.00 do poniedziałku, 10 września, do godz. 4.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. Zawodzie do ul. R. Statkowskiego.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Augustówka – Powsińska – Czerniakowska – Bartycka – Gościniec – Polska – Antoniewska lub św. Bonifacego – Powsińska – Augustówka. Połączenie z ul. Augustówka stracą ul. R. Statkowskiego.

Autobusy linii 108 dojadą ul. Antoniewską do przystanku EC Siekierki, natomiast autobusy linii 159 i 164 pojadą ulicami św. Bonifacego i Gołkowska do przystanku Os.Bernardyńska. Linia 162 będzie kursowała ulicami Gołkowska – św. Bonifacego – al. gen. W. Sikorskiego – al. Wilanowska.

Kolejna wymiana nawierzchni przeprowadzona zostanie na Pradze-Południe. Od piątku, 7 września, od godz. 22.00 do poniedziałku, 10 września, do godz. 4.00 zamknięta dla ruchu będzie ul. Łukowska na całej swojej długości, tj. od ul. Zamienieckiej do M. Rodziewiczówny. W tym czasie drogowcy ułożą nowy asfalt na powierzchni ponad 10 tys. m kw.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Zamieniecka – Grochowska – Jubilerska lub Zamieniecka – Ostrobramska – M. Rodziewiczówny. Przejścia dla pieszych będą zamykane naprzemiennie. Połączenie z ul. Łukowską stracą ulice: Komorska, Kawcza, Osiecka, Tarnowiecka i Witolińska.

Autobusy linii 141 pojadą objazdem ulicami Zamieniecką, Ostrobramską i M. Rodziewiczówny, a linie 158 i 182 pojadą prosto ul. Ostrobramską i skręcą w ul. M. Rodziewiczówny.

Wydobywanie tarczy TBM, która wydrążyła tunel II linii metra na Woli oraz odtwarzanie nawierzchni jezdni po budowie wiaduktu kolejowego to powody, dla których w weekend pojawią się utrudnień na ul. M. Kasprzaka. Obydwa zadania zostały skoordynowane dzięki czemu, zostaną wykonane równocześnie przy jednej zmianie w organizacji ruchu. Tym samym, od piątku, 7 września, od ok. godz. 23.30 do poniedziałku, 10 września, do ok. godz. 4.00 zamknięte będą północna jezdnia ul. M. Kasprzaka za skrzyżowaniem z ul. Karolkową (w tym miejscu będzie wydobywana tarcza) oraz obydwie jezdnie pomiędzy ul. J. Bema i al. Prymasa Tysiąclecia (odtwarzanie nawierzchni po budowie wiaduktu).

Jadący od strony Bemowa będą musieli skręcić w al. Prymasa Tysiąclecia, a jadący od ronda I. Daszyńskiego pojadą w prawo lub lewo w ul. Karolkową. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Towarowa – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia. Lokalnie można ominąć zamknięty fragment za ul. Karolkową jadąc ulicami Karolkowa – Siedmiogrodzka – Skierniewicka.

W weekend na ul. Karolkowej (od ul. Giełdowej) i ul. J. Bema (od ul. Wolskiej do ul. M. Kasprzaka) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Zamknięte będzie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów po wschodniej stronie skrzyżowania z al. Prymasa Tysiąclecia. Wytyczony zostanie tymczasowy przejazd dla rowerów po północnej i zachodniej stronie skrzyżowania.

Autobusy linii 105, 109, 155, 171, 178, 190 i 255 w kierunku krańców Rondo Daszyńskiego, Browarna, Dw. Centralny, Torwar, CH Marki, Konwiktorska pojadą ul. Wolską i skręcą w ul. J. Bema.

W kierunku pętli Os. Górczewska, Znana, Chomiczówka, PKP Ursus/Skorosze, Cm. Wolski pojadą ulicami Karolkowa – Siedmiogrodzka – Skierniewicka – Wolska – al. Prymasa Tysiąclecia. Autobusy linii 136 w obydwu kierunkach będą kursowały al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wolską. Linie nocne N45 i N95 (tylko w kierunku krańców Karolin i Os. Górczewska) pojadą ulicami Karolkową i Siedmiogrodzką.

Druga tarcza TBM będzie wydobywana w kolejny weekend, wówczas zamknięta dla ruchu będzie południowa jezdnia pomiędzy ulicami J. Korczaka i Karolkową.

