Maratończycy zablokują Warszawę

W niedzielę tysiące biegaczy podejmie rywalizację w jubileuszowym 40. PZU Maratonie Warszawskim. Wiele ulic będzie zablokowanych.

30 września w godz. 9.00-16.00 odbędzie się 40. PZU Maraton Warszawski. Jubileuszowa trasa jest bardzo urozmaicona, a biegacze poruszać się będą po reprezentacyjnych częściach stolicy. Na trasie nie zabraknie również punktów do kibicowania.

Obok głównego biegu, odbędzie się także Sztafeta Maratońska oraz zawody na dystansie 5 km – T-Mobile Bieg na Piątkę, którego ambasadorem został Robert Korzeniowski.

W czasie 40. PZU Maratonu Warszawskiego z ruchu samochodowego wyłączonych będzie kilkanaście ulic, a także wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Drogi będą zamykane dla ruchu w miarę przemieszczania się biegaczy.

Maratończycy wystartują o godz. 9.00 z ul. Konwiktorskiej i pobiegną ulicami: Muranowska (jezdnia północna), gen. W. Andersa, A. Mickiewicza (jezdnia wschodnia od gen. J. Zajączka), pl. T. W. Wilsona (zamknięcie ok. godz. 8.26), Z. Krasińskiego (jezdnia południowa), Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zachodnia), R. Krajewskiego, Zakroczymska, Konwiktorska, Bonifraterska, Międzyparkowa, Z. Słomińskiego (jezdnia południowa), S. Starzyńskiego (jezdnia południowa), most Gdański (jednia południowa; zamknięcie ok. godz. 8.40), Wybrzeże Helskie, aleja główna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Ratuszowa, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski (jezdnia północna), Zajęcza, Topiel, Z. Herberta, Rozbrat (zamknięcie ok. godz. 9.06), Górnośląska, J. Hoene-Wrońskiego, al. T. Hopfera, alejki parku Łazienki Królewskie, J. Gagarina (bieg jezdnią północną, z zachowaniem przejezdności w dwóch kierunkach na jednym pasie), Belwederska, Al. Ujazdowskie (jezdnia wschodnia od pl. Na Rozdrożu; zamknięcie ok. godz. 9.09), pl. Trzech Krzyży (jezdnia wschodnia), Nowy Świat, rondo Ch. de Gaulle'a, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodowa, pl. Krasińskich, Bonifraterska, Muranowska (jezdnia północna), gen. W. Andersa, A. Mickiewicza (jezdnia wschodnia od gen. J. Zajączka), pl. T.W. Wilsona, A. Mickiewicza, Rudzka, Lektykarska, Podleśna, Gwiaździsta, Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zachodnia), R. Krajewskiego, Zakroczymska, Konwiktorska, Bonifraterska, Międzyparkowa, Z. Słomińskiego (jezdnia południowa), most Gdański (jezdnia południowa), S. Starzyńskiego (jezdnia południowa), Namysłowska, Ratuszowa (zamknięcie ok. godz. 8.44), Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, S. Okrzei, Jagiellońska, J. Zamoyskiego, Sokola, Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia wschodnia), most Świętokrzyski (jezdnia północna; zamknięcie ok. godz. 8.50), Zajęcza, Dobra (zamknięcie ok. godz. 10.27), Karowa, Wybrzeże Kościuszkowskie (jezdnia zachodnia), Wybrzeże Gdańskie (jezdnia zachodnia). Meta biegu zlokalizowana będzie na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Z uwagi na organizację maratonu do niedzieli do godz. 20.30 zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia Wisłostrady na odcinku od ul. Z. Krasińskiego do Grodzkiej, a także ul. Konwiktorska.

Głównemu biegowi będzie towarzyszył bieg na 5 km. Jego uczestnicy wystartują o godz. 9.30 z ul. Konwiktorskiej. Zawodnicy przebiegną ulicami: Muranowska, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, pl. T. W. Wilsona, Z. Krasińskiego, Wisłostrada do mety na wysokości ul. Sanguszki.

