Zmiany komunikacyjne

Na Gołkowskiej będą pracowali filmowcy, a drogowcy na Lindleya i Gilarskiej. Z tego powodu zostaną wprowadzone zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

W piątek na moście nad Jeziorem Czerniakowskim będą pracowali filmowcy. Z tego powodu, przez cały dzień, zamknięte dla ruchu będą ulice Gołkowska i R. Statkowskiego pomiędzy ul. św. Bonifacego i Santocką.

Objazd zostanie poprowadzony ul. Augustówka. Autobusy linii 159 i 162 pojadą ulicami św. Bonifacego, Powsińską i Augustówka. Natomiast autobusy linii 164 dojadą ul. św. Bonifacego do przystanku Stegny. Zamknięty będzie również chodnik po jednej stronie przeprawy.

Drogowcy pracują na ul. W.H. Lindleya. Zakres robót objął m.in. wymianę podbudowy jezdni, remont chodnika i zatok parkingowych, wymianę oświetlenia oraz wytyczenie nowego przejścia dla pieszych na wysokości wejścia do Szpitala Dzieciątka Jezus. Generalny remont ulicy zmierza już ku końcowi.

W weekend zostanie ułożona ostatnia warstwa asfaltu na całej długości jezdni od Al. Jerozolimskich do Koszykowej. Początek prac w piątek, 26 października, ok. godz. 22.00, a koniec w niedzielny poranek. Ze względu na trwające prace brukarskie przy chodnikach i zatokach postojowych, po zakończeniu weekendowych prac w dalszym ciągu zamknięty będzie odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej. Prace wykończeniowe na całym odcinku ulicy powinny zakończyć się już wkrótce.

W weekend dzielnica Targówek wymieni nawierzchnię jezdni ul. Gilarskiej. Od piątku, 26 października, od godz. ok. 22.00 do poniedziałku, 29 października, rano zamknięty dla ruchu będzie odcinek od ul. Samarytanka do Rolanda. Wyłączone z ruchu będzie również skrzyżowanie z tą ostatnią ulicą.

Połączenie z ul. Gilarską stracą ulice Amarantowa i Pastelowa. Objazd zostanie poprowadzony przez Radzymińską, Młodzieńczą i Codzienną. Zamknięty odcinek będzie można objechać jadąc ul. Spójni.

Autobusy linii 120 pojadą objazdem wytyczonym przez Władysława Łokietka, Krośniewicką, Kościeliską, Radzymińską i Młodzieńczą. Autobusy linii 512 pojadą ulicami Rolanda i Rajmunda do przystanku Kanał Bródnowski. Wrócą natomiast przez Rajmunda, Lecha, Figara. Linia nocna N11 będzie kursowała ulicami Radzymińską i Młodzieńczą.

W sobotę, 27 października, o godz. 12.00 rozpocznie się Marsz Kundelków. Uczestnicy wraz ze swoimi pupilami przejdą sprzed pomnika M. Kopernika do Multimedialnego Parku Fontann. Trasa przemarszu prowadzić będzie ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, pl. Zamkowy, Świętojańska, Rynek Starego Miasta, Nowomiejska, Mostowa i Boleść. Na trasie przemarszu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Autobusy linii 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 w stronę północnych krańców pojadą objazdem ul. Mazowiecką. W przeciwnym kierunku będą kursowały ulicami Kredytową i Jasną.

zw.com.pl