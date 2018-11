Decyzja o budowie nowej drogi

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na budowę blisko kilometra drogi od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca.

Jest to część południowego wylotu z Warszawy, od węzła Lotnisko, do obwodnicy Grójca. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Budowa południowego wylotu trasy S7 Warszawa – Grójec o łącznej długości ok. 29 km, została podzielona na trzy odcinki: A - odcinek od w. Lotnisko (bez węzła) do w. Lesznowola (z węzłem), długości ok. 6,64 km; B - odcinek od w. Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem), długości ok. 14,8 km oraz C - odcinek od w. Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca, długości ok. 7,9 km.

Projekt budowlany i zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczą odcinka C, który z kolei podzielony jest na 4 zadania, zaś decyzja Wojewody Mazowieckiego obejmuje zadanie nr 4 o długości ok. 1 km (wnioski dotyczące pozostałych 3 zadań są rozpatrywane przez Wojewodę Mazowieckiego).

Zgodnie z projektem, prace budowlane mają obejmować: roboty drogowe (minimum po 2 pasy ruchu i pobocze w każdym kierunku, budowę zjazdów, pętli autobusowej, chodników i ciągów pieszo-rowerowych), mosty (m.in. budowa wiaduktu i przejścia dla płazów), budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych), wycinkę zieleni i nasadzenie nowej.

Projekt uwzględnia oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne. Przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, wybudowane zostanie oświetlenie. Jednocześnie zostaną wybudowane ekrany akustyczne.

zw.com.pl