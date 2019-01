Obwodnica niezgody

Prezydent Warszawy odwołał się od wydanej w grudniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku decyzji środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Warszawy.

– Mieszkańcy stolicy czują się oszukani. Decyzja została wydana dla tzw. wariantu zielonego, prowadzącego część trasy na nasypie dzielącym centrum Wesołej na dwie części, oddzielając tym samym połowę mieszkańców od komunikacji i najważniejszych instytucji. Trasa została wybrana pomimo licznych protestów, wbrew stanowisku Rady Miasta i jest niezgodna z dokumentami planistycznymi stolicy i województwa mazowieckiego. Dlatego wniosłem o uchylenie wydanej w grudniu decyzji i o wybranie do realizacji wariantu trasy poprowadzonej częściowo w tunelu. Wniosłem również o niezwłoczne zawieszenie wykonania i uchylenie nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności – uważa Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy.

Przypomnijmy, że wydając decyzję Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ) wybrał przebieg wschodniej obwodnicy Warszawy wskazany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Stało się to wbrew stanowiskom samorządów, w tym Warszawy, przez które trasa ekspresowa ma przebiegać.

Władze stolicy wielokrotnie wskazywały na niezgodność proponowanych rozwiązań z dokumentami planistycznymi nie tylko Warszawy, ale i województwa mazowieckiego. W przygotowywanym obecnie projekcie nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zawarty jest przebieg obwodnicy, gdzie trasa przebiega częściowo w tunelu przez południową część Wesołej, z dala od jej centrum.

To nie jedyny powód odwołania się Warszawy od decyzji RDOŚ w Białymstoku. Zdaniem miejskich urzędników przede wszystkim zmiana przebiegu trasy narusza osiągnięty kompromis przewidujący budowę tunelu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ulicami Niemcewicza i Uroczą. Co więcej, trasa szybkiego ruchu będzie generowała hałas i spaliny, a obwodnica przetnie na pół tę część Wesołej, w której są m.in. komunikacja miejska i kluczowe instytucje, w tym placówki oświatowe. Spowoduje także zniszczenie okolicznych terenów leśnych (Las Milowy) służących mieszkańcom zarówno do rekreacji, jak i codziennej komunikacji (m.in. dojścia do komunikacji miejskiej).

Kolejnym powodem sporu jest lokalizacja trasy w bezpośrednim sąsiedztwie ujęć wód podziemnych w rejonie Sulejówka i Wesołej.

zw.com.pl