Komunikacja na ferie zimowe

W czasie ferii zimowych w Warszawie dla części linii będą obowiązywały zmienione rozkłady jazdy.

W czasie dwóch tygodni ferii po Warszawie nie będą jeździły autobusy linii: 205, 256, 304, 318, 320, 323, 332, 379, 380 oraz 412. Zawieszone zostaną również kursy linii 115, 120, 121, 150, 162, 211, 326, 401, 411, 504, 519, 522 i L20, które są w dni nauki szkolnej (w rozkładach jazdy oznaczone specjalnymi symbolami). Pod szkoły nie będą podjeżdżały także autobusy linii 153, 163 i 164.

Trzy linie autobusowe zmienią swoje trasy tak, aby zastąpić linie zawieszone. Linia 154 dojedzie do Fortu Radiowo (w zastępstwie 320), 156 będzie przejeżdżać przez pętlę Targówek (w zastępstwie 256), a 157 będzie jeździło ul. M. Hłaski (w zastępstwie 205).

Zmienią się też niektóre rozkłady jazdy w godzinach szczytu. Autobusy linii 182 przyjadą na przystanki co 7-8 minut, 507 i 523 co 5 minut, a tramwaje linii 1, 9, 17, 33 co 6 minut.

W czasie ferii metro i wszystkie linie SKM będą jeździły bez zmian.

