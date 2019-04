Procesje utrudnią ruch na drogach

Od piątku do niedzieli na stołecznych ulicach odbędą się liczne drogi krzyżowe i procesje rezurekcyjne. Spowodują one utrudnienia komunikacyjne.

autor: Jerzy Dudek źródło: Fotorzepa

W piątek w godz. 20.00-22.00 odbędzie się Centralna Droga Krzyżowa. Procesja wyruszy spod kościoła akademickiego św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu, a następnie przejdzie ulicami: Miodowa – Senatorska – pl. Teatralny – Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza – Krakowskie Przedmieście.

W tym czasie autobusy linii: 111, 116, 178, 180, 503 i 518, jadące w kierunku północnym, zostaną skierowane na objazd ulicami Królewską i Marszałkowską. W przeciwną stronę autobusy linii 111 będą kursowały ul. Marszałkowską do Al. Jerozolimskich, a autobusy pozostałych linii zjadą ul. Kapucyńską w al. „Solidarności", skręcą w. Marszałkowską i dalej pojadą Królewską. Autobusy linii 107 będą jeździły ul. Marszałkowską i Al. Jerozolimskimi; 128 i 175 pojadą ulicami Królewską, Marszałkowską, Świętokrzyską i Twardą do tymczasowego przystanku na pl. Grzybowskim, a 222 z pl. Bankowego prosto ul. gen. W. Andersa do tymczasowego przystanku na Muranowskiej.

Również w piątek, 19 kwietnia, w godz. 19.30-21.00 procesja przejdzie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ursusie. Jej trasa będzie prowadziła ulicami: Piastowska – II Armii Wojska Polskiego – Regulska – Kompanii AK „Kordian". W tym czasie autobusy linii 178 i 191 w kierunku przystanku PKP Ursus będą kursowały ulicami Regulską i M. Spisaka. W przeciwnych kierunkach pojadą ulicami gen. K. Sosnkowskiego – T. Kościuszki – M. Spisaka. Autobusy linii 207 w obydwu kierunkach pojadą ul. Regulską i Al. Jerozolimskimi.

W sobotę, 20 kwietnia, w godz. 20.15-21.00 spod katedry polowej Wojska Polskiego przy pl. Krasińskich wyruszy procesja, której trasa prowadzić będzie ulicami: Miodowa – Kapitulna – Podwale – J. Kilińskiego – Długa. W tym czasie autobusy linii: 116, 178, 180, 503 i 518 mogą zmienić swoje trasy i pojechać ulicami: Senatorska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa.

W Niedzielę Wielkanocną, 21 kwietnia w kilku parafiach odbędą się procesje rezurekcyjne, które mogą wiązać się z czasowym wstrzymaniem ruchu i zmianami w kursowaniu autobusów i tramwajów. W godz. 0.30-1.00 w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus rozpocznie się procesja, która przejdzie ulicami: Tamka – Elektryczna – Zajęcza – Dobra i dalej ul. Tamka. W godz. 6.00-7.00 odbędzie się procesja w parafii Najświętszego Zbawiciela na pl. Zbawiciela, która przejdzie wokół placu. W godz. 6.00-7.00 odbędzie się procesja w parafii św. Józefa skrzyżowaniu zbiegu ulic Cierlickiej i Rynkowej. Trasa prowadzić będzie ulicami: Cierlicka – Plutonu AK „Torpeda" – gen. K. Sosnkowskiego – T. Kościuszki. W godz. 6.00-6.20 procesja wyruszy z kościoła Stygmatów św. Franciszka na Nowym Mieście. Jej uczestnicy przejdą ulicami: Zakroczymska – Franciszkańska.

W godz. 6.00-7.00 odbędzie się procesja w parafii św. Szczepana. Trasa prowadzić będzie ulicami: Melsztyńska – Wiśniowa – L. Narbutta – Sandomierska – Melsztyńska. Od godz. 6.00 do godz. 6.30 będzie trwała procesja w parafii Matki Boskiej Różańcowej na Bródnie. Jej uczestnicy przejdą ulicami: P. Wysockiego – Poborzańska – W.K. Ogińskiego – Bartnicza. W godz. 7.10-7.40 odbędzie się procesja w parafii NMP Królowej Wyznawców na Siekierkach. Jej trasa została poprowadzona ulicami: Gościniec – Gwintowa. W tym czasie swoją trasę mogą zmienić autobusy linii 167, które pojadą ulicami: Polska – Antoniewska – Augustówka.

